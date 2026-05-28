/चूरू में नौतपा का कहर, सड़कें बनी गर्म तवा ! बाहर निकलना हुआ मुश्किल

Churu Weather: भीषण गर्मी और नौतपा के प्रचंड असर से सरदारशहर पूरी तरह तपने लगा है. आसमान से मानो आग बरस रही हो और दोपहर के समय सड़कों पर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है.

लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बुधवार को शहर का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके चलते बाजारों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा देखने को मिला.

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तेज गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों का कहर

तेज गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है. भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर परिषद की ओर से विशेष व्यवस्था की जा रही है. नगर परिषद द्वारा दमकल वाहनों की सहायता से शहर के मुख्य रास्तों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है, ताकि सड़कों की तपिश कम हो सके और आमजन को कुछ राहत मिल सकें.

पानी के छिड़काव के दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई. नगर परिषद कर्मचारियों की टीमें लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर यह कार्य कर रही हैं. नौतपा के चलते सुबह से ही तेज धूप का असर शुरू हो जाता है और दोपहर होते-होते सड़कें तवे की तरह तपने लगती हैं. हालात ऐसे हैं कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. बाजारों में भी दोपहर के समय ग्राहकों की संख्या काफी कम देखने को मिल रही है. वहीं, मजदूर वर्ग, रिक्शा चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

भीषण गर्मी और उमस

वहीं, नौतपा के चौथे दिन पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी और उमस की चपेट में रहा. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. दिन चढ़ने के साथ तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

जोधपुर सहित जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, पाली और जालौर में गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. बाहर निकलने वाले अधिकांश लोग खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढककर धूप से बचाव करते नजर आए. तेज धूप के साथ उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. दिनभर लोग छांव और ठंडी जगहों की तलाश करते दिखाई दिए ताकि कुछ राहत मिल सकें.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दो-तीन दिन तक पश्चिमी राजस्थान में गर्मी के यही तीखे तेवर बने रहने की संभावना है. हालांकि इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में मामूली राहत के संकेत मिल रहे हैं.

