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Churu Weather: चूरू में मौसम में लिया U टर्न! 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी

Churu Weather: राजस्थान में धीरे-धीरे सक्रिय मौसम विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है. ऐसे में चूरू जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा. मौसम विभाग ने आगामी दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byNavratan prajapat
Published: May 16, 2026, 04:24 PM|Updated: May 16, 2026, 04:24 PM
Churu Weather: चूरू में मौसम में लिया U टर्न! 2 दिनों तक भीषण गर्मी और लू की चेतावनी
Image Credit: AI IMAGE

Churu Weather: शेखावाटी और बीकानेर संभाग में सक्रिय मौसम विक्षोभ का असर अब खत्म हो चुका है और इसके साथ ही एक बार फिर गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. चूरू जिले में तापमान लगातार बढ़ने लगा है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की है.

डॉक्टर बिना शर्मा ने बताया कि भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. जिला अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन, बुखार और लू से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. डॉ. बिना शर्मा के अनुसार, खासकर बच्चे और बुजुर्ग तेज गर्मी की चपेट में जल्दी आ रहे हैं.

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गर्मी और लू से बचाव के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. धूप में निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें और खाली पेट बाहर निकलने से बचें. डॉक्टरों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. साथ ही हल्का भोजन करने और ओआरएस, नींबू पानी और छाछ जैसे तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की अपील की है.

मौसम विभाग के अनुसार, अब क्षेत्र से मौसम विक्षोभ का असर पूरी तरह समाप्त हो चुका है. जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शनिवार से तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी और पारा 2 से 3 डिग्री तक चढ़ सकता है. इसके साथ ही अगले दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना जताई गई है.

भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी. तेज गर्म हवाओं और चुभती धूप ने आमजन की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और गर्मी से बचाव रखने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है. इस दौरान बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक, 18 से 22 मई के बीच पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में लोगों को दोपहर की तेज धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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