SC/ST केस, धमकियों का दबाव और टूटा हौसला… चूरू में 25 साल के शख्स ने खत्म की जिंदगी

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 25 वर्षीय युवक ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. दरअसल, 17 जनवरी को गांव की ही एक महिला द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत गांव के तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था. आरोपियों द्वारा लगातार दबाव और धमकियां दी जा रही थीं.

Published: Jan 31, 2026, 10:20 AM IST | Updated: Jan 31, 2026, 10:20 AM IST

SC/ST केस, धमकियों का दबाव और टूटा हौसला… चूरू में 25 साल के शख्स ने खत्म की जिंदगी

Churu News: चूरू जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय युवक ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. घटना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान राजूराम नायक के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार यह घटना साण्डवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

बताया गया है कि 17 जनवरी को गांव की ही एक महिला द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत गांव के तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था. इस प्रकरण में मृतक राजूराम नायक और उसके ताऊ के लड़के बड़ा अर्जुनराम भी परिवादी थे. मामला दर्ज होने के बाद से ही कथित रूप से आरोपियों द्वारा लगातार दबाव और धमकियां दी जा रही थीं.

परिजनों का आरोप है कि आरोपियों द्वारा बार-बार मुकदमा उठाने की धमकियां दी जा रही थीं, जिससे मृतक मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था. इसी मानसिक तनाव के चलते आज दोपहर करीब तीन बजे राजूराम नायक ने गांव में स्थित कीकर के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

परिजनों की मौजूदगी में करवाया जाएगा पोस्टमार्टम
घटना की सूचना मिलते ही साण्डवा पुलिस थाना के सीआई चौथमल वर्मा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली. इसके बाद मृतक के शव को साण्डवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस के अनुसार मृतक के शव का पोस्टमार्टम सुबह परिजनों की मौजूदगी में करवाया जाएगा.

आरोपियों द्वारा लगातार प्रताड़ित
घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी बीदासर नेमीचंद चौधरी भी साण्डवा अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली. वहीं परिजनों ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि आरोपियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के कारण ही मृतक ने यह आत्मघाती कदम उठाया है.

गहराई से पड़ताल की जा रही
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आत्महत्या के कारणों की गहराई से पड़ताल की जा रही है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं.


Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

