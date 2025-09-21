Zee Rajasthan
नवरात्रि को लेकर CLG सदस्यों की हुई बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर सख्ती के निर्देश

Shardiya Navratri 2025: चूरू जिले में सादुलपुर नवरात्रि पर्व को लेकर रविवार देर शाम को पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई. IPS अभिजीत पाटिल ने नवरात्रि पर्व को देखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 21, 2025, 10:56 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 10:56 PM IST

Shardiya Navratri 2025: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर नवरात्र पर्व को लेकर रविवार देर शाम को पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई. इस मौके पर IPS अभिजीत पाटिल ने नवरात्रि पर्व को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

बैठक में सीएलजी सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि माता मंडी के पास चिट्ठे का कारोबार चल रहा है. उसको पूरी तरह समाप्त किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार लोगों की परेशानी का सामना न करना पड़े. IPS अभिजीत पाटिल ने कहा कि शहर में अनावश्यक रूप से खड़े किए जाने वाले वाहनों की पार्किंग पर भी सख्ती बरती जाएगी.

उन्होंने कहा कि शहर से बाहर जाने वाले सभी लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और बिना हेलमेट निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सीएलजी सदस्य रेखा स्वामी ने इस दौरान हिसार रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण और सड़क पर भवन निर्माण सामग्री डालने की समस्या को लेकर आवाज उठाई.

इस पर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया और जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही. बैठक में मौजूद अधिकारियों और सदस्यों ने शहर की अन्य जनसमस्याओं पर भी चर्चा की और उनके समाधान को लेकर सुझाव दिए.

इस मौके पर एएसपी किशोरी लाल, एसएचओ राजेश कुमार सिहाग, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष पवन मोहता, पूर्व पार्षद हैदर अली, मनोज पूनिया, यासीन खान पीटीआई, ज्योति सरावगी, सतबाला रोहिल्ला, रेखा स्वामी, विशाला देवी, मनीषा शांडिल्य सहित सीएलजी के कई सदस्य मौजूद रहे.

