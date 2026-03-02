Zee Rajasthan
रतनगढ़ में निकली होली की अनोखी बिंदोरी, नागिन डांस से लेकर ड्रम कांड तक की सजी झांकियां, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Ratangarh Holi Bindori: चूरू जिले के रतनगढ़ में आयोजित रंगरूड़ौ फाग उच्छब के अंतर्गत होली की बिंदोरी निकाली गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 02, 2026, 11:10 AM IST | Updated:Mar 02, 2026, 11:10 AM IST

रतनगढ़ में निकली होली की अनोखी बिंदोरी, नागिन डांस से लेकर ड्रम कांड तक की सजी झांकियां, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Ratangarh Holi Bindori: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ में आयोजित रंगरूड़ौ फाग उच्छब के अंतर्गत होली की बिंदोरी निकाली गई. पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवां, पूर्व पालिकाध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, संस्थान के अध्यक्ष किशोरीलाल बील ने हरी झंडी दिखाकर बिंदोरी को रवाना किया.

अनोखी बिंदोरी में लुहार-लुहारी, महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा, नागिन डांस, व्यासपीठ पर अनुरूद्राचार्य महाराज, बाबा बालकनाथ, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, दूध वाले गुर्जर, बाईकों पर डांस करती बालाएं लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं. बिंदोरी में चंग मंडली की धमालों के बीच गोगा निशान यात्रा, लव जिहाद झांकी, गणगौर पूजती कन्याएं, ड्रम कांड, राम दरबार, नाचते बंदर जैसी अनेकों झांकियां सजाई गईं.

होली की बिंदोरी को देखने के लिए बाजारों में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी तथा इसमें शामिल लोग डीजे की धून, चंग व बांसुरी की रिदम पर नाचते-गाते हुए चल रहे थे. शहर के प्रमुख बाजारों से निकली बिंदोरी का कई लोगों ने जगह-जगह स्वागत किया. बिंदोरी में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जालौर के चितलवाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक करोड़ रुपये कीमत की निर्मित एवं विनिर्मित एमडी (मेफेड्रोन) जब्त की है. यह कार्रवाई चितलवाना थानाधिकारी भंवरलाल बडियासर के नेतृत्व में की गई.

पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार विश्नोई निवासी केरिया के घर के पास स्थित खेत में दबिश दी. तलाशी के दौरान 57 ग्राम तैयार एमडी (मेफेड्रोन), 5.165 किलोग्राम कच्ची विनिर्मित एमडी तथा एमडी बनाने में प्रयुक्त 39.63 किलोग्राम तरल रसायन केमिकल बरामद किया गया है. जब्त मादक पदार्थों और रसायनों की बाजार कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी अवैध रूप से मादक पदार्थ का निर्माण कर सप्लाई की तैयारी में था. बरामद रसायनों से संकेत मिलता है कि मौके पर ही एमडी तैयार की जा रही थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Trending news