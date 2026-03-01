Zee Rajasthan
दादी बनी जल्लाद... 15 महीने की पोती को नाले में डुबोकर उतारा मौत के घाट

Churu Crime: चूरू जिले के रतनगढ़ शहर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक दादी द्वारा अपनी 15 माह की पोती की पानी में डूबोकर हत्या करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 01, 2026, 10:52 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 10:53 PM IST

दादी बनी जल्लाद... 15 महीने की पोती को नाले में डुबोकर उतारा मौत के घाट

Churu Crime: राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ शहर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक दादी द्वारा अपनी 15 माह की पोती की पानी में डूबोकर हत्या करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है. सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि वार्ड 44 की रहने वाली 27 वर्षीय निलोफर पत्नी अकरम बिसायती ने रिपोर्ट दी कि उसकी सास जरीना उसकी शादी के बाद से ही उससे रंजिश रखती है.

रविवार को उसकी छोटी बेटी 15 माह की सना घर में खेल रही थी, तभी उसकी सास जरीना ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई. बेटी घर से नदारद होने पर जब उसकी तलाश शुरू की, तो उसकी देवरानी तारा पत्नी मोहम्मद एवं काक ससुर रूस्तम ने बताया कि सना को जरीना अपने साथ लेकर गई है. तब उसने थाने में घटना की सूचना दी, जिसपर पुलिस सक्रिय हुई.

इसके बाद पता चला कि उसकी पुत्री सना को सास जरीना ने रामचंद्र पार्क से ईदगाह मस्जिद की तरफ जाने वाले सड़क पर बने गंदे नाले के पानी में डूबोकर मार डाला. तब वह, उसकी देवरानी एवं काक ससुर मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस व नगरपालिका के लोगों ने मिलकर उसकी पुत्री को मृत अवस्था में नाले से बाहर निकाला.

सुबह 7 बजे के आसपास लापता सना का शव रविवार की शाम 3 बजे नाले से बरामद किया गया. जरीना ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी 15 माह की पुत्री को नाले के पानी में डूबोकर जरीना ने उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सास जरीना को राउंडअप कर उससे पूछताछ कर रही है.

