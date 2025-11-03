चूरू में मंदिर पर कब्ज़ा! विरोध करने पर बाबा सुखनाथ ने लहराई बरछी, मालिकाना हक़ जताने के बाद हुई कार्रवाई

Churu News: राजस्थान में एक ट्रस्ट के मंदिर को लेकर विवाद ने तनावपूर्ण मोड़ ले लिया. सिनेमा हॉल के सामने स्थित श्री बृजदासी सेवाश्रम ट्रस्ट के राधा कृष्ण मंदिर परिसर पर कई दिनों से कब्जा जमाए बाबा सुखनाथ ने आज फिर अवैध कब्जा मजबूत करने का प्रयास किया.
Trending Photos
Churu News: शहर के सूर्य सिनेमा के सामने छैल बिहारी मंदिर के मालिकाना हक को लेकर बड़ा बवाल मच गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पूछताछ के लिए पुलिस ने कब्जा करने की नियत से आए विश्वनाथ आश्रम के महंत बाबा सुखनाथ को अपने साथ पुलिस थाना ले गई. वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट व मोहल्ले के लोगों द्वारा पुलिस में लिखित में शिकायत दी गई है.
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि रविवार की शाम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्यों व मोहल्ले के लोगों की बैठक चल रही थी. आरोप लगाए है कि इसी दौरान बाबा सुखनाथ अपने दो-तीन अन्य साधुओं के साथ धारदार हथियार लेकर कब्जा करने की नियत से पहुंच गए तथा उपस्थित लोगों के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, जिसमें ट्रस्टी एवं मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए.
रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे लोगों का आश्रम में प्रवेश वर्जित किया जाए, नहीं तो कभी भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है. बवाल इतना बढ़ गया कि मंदिर के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी. बाबा सुखनाथ का जमकर विरोध किया गयाbतथा बाबा के खिलाफ महिलाओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई.
घटना की पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाबा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाना ले गई. इस दौरान उपस्थित सैकड़ों लोगों ने बाबा सुखनाथ को खरी-खरी सुनाई. एएसआई जयप्रकाश ने बताया कि इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है. उल्लेखनीय रहे कि उक्त मंदिर को लेकर पिछले कई दिनों से ट्रस्ट के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है.
ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजकुमार चौधरी एवं सदस्य किशनलाल पंसारी ने बताया कि आश्रम की स्वयंसेविका विमला बाई के मरणोपरांत सरदारशहर बाईपास रोड स्थित विश्वनाथ आश्रम के महंत सुखनाथ उक्त आश्रम पर अपने नाम वसियत होने का कहते हुए हक जताने लगे. जबकि विमला बाई वेतनिक कर्मचारी थी, जिसके कारण उन्हें यह हक नहीं था कि वे कुछ भी लिखकर दे.
इस संबंध में ट्रस्टियों ने दो माह पूर्व पुलिस को मौखिक रूप से शिकायत भी की थी. वहीं दूसरी ओर बाबा सुखनाथ ने बताया कि उन्हें मंदिर की सार-संभाल करने वाली विमला बाई ने मरने से पहले इस मंदिर की सार-संभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, जिसके कारण वे आश्रम की व्यवस्था संभालने के लिए तैयार हुए थे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
ये भी पढ़ें-
Jodhpur Raod Accident: जोधपुर सड़क हादसे से दहला पूरा राजस्थान, खून से लथ-पथ 15 शव, तस्वीरों में देखें खौफनाक मंजर