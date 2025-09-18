सीवरेज खुदाई से टूटी पेयजल लाइन, बिजली और पानी संकट से मोहल्लेवासी बेहाल

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर शहर के महाराणा प्रताप चौक पर सीवरेज लाइन डालने के लिए की जा रही खुदाई अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. खुदाई के दौरान कई जगहों पर पेयजल पाइपलाइन टूट जाने से मोहल्ले में जल संकट गहरा गया है.

पेयजल की सप्लाई बाधित होने के साथ-साथ सड़क पर पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. पानी के लगातार रिसाव के कारण कई जगह जमीन खोखली हो गई है, जिससे विद्युत लाइनों पर भी असर पड़ रहा है. बार-बार फॉल्ट आने से क्षेत्र की बिजली सप्लाई ठप हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पिछले दो-तीन दिनों से लोग बिजली कटौती और फॉल्ट की समस्या से जूझ रहे हैं. मोहल्लेवासियों का कहना है कि यहां की बिजली लाइनें पहले से ही जर्जर हालत में हैं. ऐसे में पानी के रिसाव ने खतरा और बढ़ा दिया है. स्थानीय निवासियों ने जलदाय विभाग और विद्युत निगम की गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताई है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी मौके पर आकर समस्या देखने तक की जहमत नहीं उठाते, जबकि बार-बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. मोहल्लेवासियों ने मांग रखी है कि इलाके में नई पेयजल पाईपलाइन और नए बिजली तार लगाए जाए ताकि बार-बार होने वाली समस्याओं से स्थायी समाधान मिल सके.

लोगों ने यह भी कहा कि बार-बार हो रहे विद्युत फॉल्ट से किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है, जिससे पूरे मोहल्ले में भय का माहौल है. वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही जलदाय विभाग और विद्युत निगम ने ठोस कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.