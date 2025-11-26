Zee Rajasthan
Churu News: राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर के हनुमानगढ़ रोड हरियासर गांव के पास मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई और सड़क किनारे जाकर रुक गई. मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक कार चालक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 26, 2025, 01:15 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 01:15 PM IST

चूरू के सरदारशहर में चलती कार बनी अचानक आग का गोला, जिंदा जल गया चालक

Churu News: सरदारशहर के हनुमानगढ़ रोड हरियासर गांव के पास मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई और सड़क किनारे जाकर रुक गई. किसी अन्य वाहन की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ या आग अचानक कार में लग गई, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.

आग लगने के बाद देखते ही देखते कर पूरी तरह से कार आग का गोला बन गई. यहां से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी सरदारशहर पुलिस थाने में दी. सूचना मिलते ही थाना अधिकारी मदनलाल बिश्नोई और एएसआई हिम्मतसिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. किसी स्थानीय ने बताया कि इस कार में गैस किट लगी होने के कारण ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसके बाद सभी लोगों को जलती हुई कार से दूर किया गया और एहतियात के तौर पर कार के पास किसी को नहीं जाने दिया गया.

मौके पर पहुंची दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक कार चालक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कार दिल्ली नंबर की है और सरदारशहर के मोटर मार्केट निवासी 41 वर्षीय लालचंद सोनी पुत्र लाभूराम सोनी के रूप में मृतक कार चालक की पहचान हुई है.

कार चालक के परिजनों को मौके पर बुलाया गया
थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि कार चालक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. कार चालक के शव की हालत ऐसी है कि अब पोस्टमार्टम करवाना भी मुश्किल साबित हो रहा है. ऐसे में कार चालक के परिजनों को मौके पर बुलाया गया है और उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. अगर समय पर मौके पर मौजूद लोगों द्वारा मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया जाता तो कार चालक जिंदा बच सकता था. हालांकि थाना धिकारी मदनलाल बिश्नोई और एएसआई हिम्मत सिंह के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने काफी देर तक मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका. जब तक मौके पर पुलिस पहुंची तब तक आग ने पूरी तरह से विकराल रूप धारण कर लिया था.

की जाएगी कार्रवाई
थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाल जा रहा है. सीसीटीवी कैमरा और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और परिजनों के आने का इंतजार कर रही है. परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

