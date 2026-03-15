रात के अंधेरे में घर पर आ गिरा संदिग्ध ड्रोन, जलती लाइट देख हड़बड़ा गई महिलाएं, मचा हड़कंप

Churu Drone Crash News: चूरू जिले के सरदारशहर शहर के वार्ड 35 में बीती रात एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटना घटी. आसमान से अचानक एक ड्रोन सीधे एक घर में आकर गिर पड़ा. इस घटना से घर की महिलाएं सहम गईं और डर के मारे चीखने लगीं. ड्रोन के गिरते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया. महिलाओं ने तुरंत घर के मालिक को फोन कर सूचना दी. घर मालिक ने मोहल्ले के एक मौजिज व्यक्ति महबूब को फोन किया, जिन्होंने तुरंत सरदारशहर पुलिस थाने में इसकी जानकारी दी.



घर वालों ने ड्रोन को ढककर रखा, पुलिस ने किया कब्जा

महबूब ने बताया कि घर वालों ने उन्हें फोन कर बताया कि आसमान से अचानक एक ड्रोन घर में आकर गिरा है. उन्होंने घर वालों से कहा कि ड्रोन को किसी कपड़े या चीज से ढक दें ताकि वह आगे न बढ़ सके. उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सरदारशहर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. ड्रोन को देखकर घर वालों ने राहत की सांस ली.



प्रारंभिक जांच में शादी वाले ड्रोन जैसा प्रतीत

पुलिस की प्रारंभिक जांच में ड्रोन किसी शादी-विवाह में उपयोग होने वाले ड्रोन कैमरे जैसा प्रतीत हो रहा है. ऐसा लगता है कि संपर्क टूटने या बैटरी/तकनीकी खराबी के कारण यह ड्रोन नियंत्रण से बाहर होकर नीचे गिर गया. हालांकि, पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर लिया है और अब यह पता लगाने में जुटी है कि ड्रोन किसका है, कहां से उड़ा और इसका मालिक कौन है.

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शादी सीजन में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का खतरा

सरदारशहर में शादी का सीजन चल रहा है और कई जगहों पर बिना अनुमति के ड्रोन आसमान में उड़ाए जा रहे हैं. ऐसे ड्रोन अगर नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो जान-माल को खतरा हो सकता है. इस घटना ने एक बार फिर ड्रोन नियमों की पालना और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को शादी-विवाह में ड्रोन उपयोग के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू करने चाहिए.



पुलिस ने शुरू की जांच, मालिक की तलाश

सरदारशहर पुलिस अब ड्रोन के मालिक की तलाश में जुटी है. ड्रोन के सीरियल नंबर और अन्य तकनीकी पहचान से मालिक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की और घटना का पूरा ब्यौरा दर्ज किया. पुलिस का कहना है कि अगर ड्रोन बिना अनुमति का पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



स्थानीय लोगों में डर और सवाल

इस घटना से वार्ड 35 के लोगों में डर का माहौल है. कई लोग कह रहे हैं कि अगर ड्रोन घर में गिरकर किसी को चोट पहुंचाता या कोई बड़ा हादसा होता तो क्या होता? लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शहर में ड्रोन उड़ाने के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और बिना लाइसेंस के ड्रोन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाए.

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