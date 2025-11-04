Zee Rajasthan
घर से एकसाथ उठी बाप-बेटी की अर्थियां, कार और स्कॉर्पियो की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत

Churu News: राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर के उडसर गांव के पास रविवार शाम को कार और स्कॉर्पियो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई. इसमें पिता-पुत्री की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों की रिपोर्ट पर राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए पिता पुत्री के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 04, 2025, 06:17 AM IST | Updated: Nov 04, 2025, 06:17 AM IST

घर से एकसाथ उठी बाप-बेटी की अर्थियां, कार और स्कॉर्पियो की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत

Churu News: सरदारशहर के उडसर गांव के पास रविवार शाम को कार और स्कॉर्पियो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई. इसमें पिता-पुत्री की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों की रिपोर्ट पर राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए पिता पुत्री के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं.

एसआई रामफूल मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गोगटिया निवासी शीशपाल पुत्र श्योचन्द जाट ने मामला दर्ज करवाया है कि मेरा भाई गोगटिया निवासी 45 वर्षीय सतपाल पुत्र श्योचंद जाट भारतीय सेवा से सेवानिवृत है और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पल्लू में बतौर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था. अपने परिवार सहित पल्लू में रहता था.

कैसे हुआ हादसा

रविवार को मेरा भाई सतपाल और उसकी पुत्री 22 वर्षीय ममता हमारे गांव में शादी समारोह में शामिल होकर वापस पल्लू जा रहे थे, तभी उड़सर गांव के पास सामने से आई एक स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए सही दिशा में चल रही मेरे भाई की कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण मेरे भाई सतपाल और मेरी भतीजी ममता को गंभीर चोट आई.

स्कार्पियो सवार सात जनों को भी हादसे में गंभीर चोट आईं

पुलिस ने दोनों को राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सड़क दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण मेरे भाई सतपाल और मेरी भतीजी ममता की मौत हो गई. वही आपको बता दें कि स्कार्पियो सवार सात जनों को भी हादसे में गंभीर चोट आई. वहीं पुलिस ने दोनों शवो का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं और रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

