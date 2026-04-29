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कपड़े सुखाते वक्त चूरू में बड़ा हादसा, बाप-बेटी की करंट लगने से मौत दर्दनाक मौत

Sujangarh electrocution: चूरू जिले के सुजानगढ़ के बीदासर थाना क्षेत्र के गांव रूपेली में एक दुखद हादसा हो गया. कपड़े सुखाते समय 55 वर्षीय पोकरमल करंट की चपेट में आ गए.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Apr 29, 2026, 11:29 AM|Updated: Apr 29, 2026, 11:29 AM
कपड़े सुखाते वक्त चूरू में बड़ा हादसा, बाप-बेटी की करंट लगने से मौत दर्दनाक मौत
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Churu News: चूरू जिले के बीदासर थाना क्षेत्र के गांव रूपेली में एक दुखद हादसा हो गया. कपड़े सुखाते समय करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई. हादसे में पत्नी भी घायल हुई, जिसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

हादसे की पूरी घटना
सुजानगढ़ के गांव रूपेली में रहने वाले 55 वर्षीय पोकरमल सुबह घर में कपड़े सुखाने के लिए लोहे के तार पर कपड़े टांग रहे थे. इसी दौरान तार में करंट आ गया और पोकरमल करंट की चपेट में आ गए. जब उनके 20 वर्षीय बेटे पंकज ने पिता को करंट में फंसा देखा, तो वह तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़े. लेकिन बचाने की कोशिश में पंकज भी करंट की चपेट में आ गया. हादसे की चीख-पुकार सुनकर पंकज की मां चुन्नी देवी भी मदद के लिए आईं और वह भी करंट की चपेट में आ गईं.

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अस्पताल में मृत घोषित
परिजनों ने तुरंत तीनों को सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने इलाज के दौरान पिता-पुत्र पोकरमल और पंकज को मृत घोषित कर दिया. वहीं, चुन्नी देवी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

पुलिस की कार्रवाई शुरू
हादसे की सूचना मिलते ही बीदासर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और बिजली विभाग से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि तार पर करंट कैसे आ गया.

ग्रामीणों में शोक की लहर
इस दुखद हादसे से पूरे गांव रूपेली में शोक की लहर फैल गई है. ग्रामीणों ने बताया कि पोकरमल परिवार काफी साधारण और मेहनती परिवार था. पंकज युवा था और परिवार की आर्थिक मदद करता था. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया है.स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगह पुरानी और खतरनाक बिजली लाइनें बिना सुरक्षा के पड़ी हुई हैं, जिससे ऐसे हादसे होते रहते हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गांव में बिजली लाइनों की जांच कराई जाए और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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