/चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप

Rajasthan News: चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड क्षेत्र में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम पंचायत भादासर के गांव चारणवासी स्थित 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जीएसएस परिसर में स्थापित ट्रांसफार्मरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की घटना से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और इससे जुड़े छह फीडरों की विद्युत आपूर्ति बंद करनी पड़ी.



दमकल ने आधे घंटे में पाया आग पर काबू

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीएसएस परिसर से अचानक धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दीं. घटना की सूचना तत्काल प्रशासन और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. हालांकि तब तक ट्रांसफार्मरों को काफी नुकसान पहुंच चुका था, जिससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई.



कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप

आग की वजह से चारणवासी, बैजासर, राजलवाड़ा, अमरसर, राजासर बीकान और भादासर उतरादा सहित कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई. इन गांवों में सैकड़ों घरेलू और कृषि विद्युत कनेक्शन प्रभावित हुए हैं. बिजली बंद होने से ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा पेयजल आपूर्ति, घरेलू कार्यों और कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ा है.



डिस्कॉम की टीम ने शुरू किया मरम्मत कार्य

घटना की सूचना मिलते ही डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता राकेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया. विभागीय कर्मचारियों ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया. ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति को बहाल किया जा सके.



ग्रामीणों ने उठाई विद्युत ढांचा मजबूत करने की मांग

डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता एम.के. गोयल ने बताया कि आग लगने से ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण संबंधित फीडरों की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी. विभाग की टीम लगातार मौके पर काम कर रही है और जल्द ही व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है.



वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग से क्षेत्र के विद्युत ढांचे को मजबूत करने की मांग की है. उनका कहना है कि लगातार बढ़ते बिजली लोड के कारण ऐसे हादसों की आशंका बढ़ रही है. यदि समय रहते आवश्यक सुधार और क्षमता विस्तार नहीं किया गया तो भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

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