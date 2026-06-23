Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप

चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप

Churu Fire: चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र में भादासर के चारणवासी स्थित 33 केवी जीएसएस में सोमवार शाम अचानक आग लगने से बड़े ट्रांसफार्मरों को भारी नुकसान हुआ. आग के कारण छह फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे कई गांव अंधेरे में डूब गए.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jun 23, 2026, 07:32 AM|Updated: Jun 23, 2026, 07:32 AM
चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप
Image Credit: Churu Fire:

Rajasthan News: चूरू जिले के सरदारशहर उपखंड क्षेत्र में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब ग्राम पंचायत भादासर के गांव चारणवासी स्थित 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जीएसएस परिसर में स्थापित ट्रांसफार्मरों को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने की घटना से क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और इससे जुड़े छह फीडरों की विद्युत आपूर्ति बंद करनी पड़ी.


दमकल ने आधे घंटे में पाया आग पर काबू

Add Zee News as a Preferred Source

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जीएसएस परिसर से अचानक धुआं और आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दीं. घटना की सूचना तत्काल प्रशासन और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. हालांकि तब तक ट्रांसफार्मरों को काफी नुकसान पहुंच चुका था, जिससे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई.


कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप

आग की वजह से चारणवासी, बैजासर, राजलवाड़ा, अमरसर, राजासर बीकान और भादासर उतरादा सहित कई गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई. इन गांवों में सैकड़ों घरेलू और कृषि विद्युत कनेक्शन प्रभावित हुए हैं. बिजली बंद होने से ग्रामीणों को गर्मी के मौसम में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा पेयजल आपूर्ति, घरेलू कार्यों और कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ा है.


डिस्कॉम की टीम ने शुरू किया मरम्मत कार्य

घटना की सूचना मिलते ही डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता राकेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नुकसान का आकलन किया. विभागीय कर्मचारियों ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया. ट्रांसफार्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों की जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति को बहाल किया जा सके.


ग्रामीणों ने उठाई विद्युत ढांचा मजबूत करने की मांग

डिस्कॉम के अधिशाषी अभियंता एम.के. गोयल ने बताया कि आग लगने से ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण संबंधित फीडरों की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी. विभाग की टीम लगातार मौके पर काम कर रही है और जल्द ही व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है.


वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग से क्षेत्र के विद्युत ढांचे को मजबूत करने की मांग की है. उनका कहना है कि लगातार बढ़ते बिजली लोड के कारण ऐसे हादसों की आशंका बढ़ रही है. यदि समय रहते आवश्यक सुधार और क्षमता विस्तार नहीं किया गया तो भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर राज्य स्तर पर हाई अलर्ट, जोधपुर अस्पताल पहुंचीं प्रमुख शासन सचिव

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन है अनीता बिश्नोई को ट्रोल करने वाला 'लॉजिक बाबा'? तस्करी के मामले में गया पकड़ा

अब राजस्थान में भी लागू होगा UCC? भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, तैयार होगा नया कानून

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

बहू को घर में अकेला पाकर ससुर करता था गंदा काम, रोते हुए बोली- सास नहीं है मेरी

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, बढ़े दामों से बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण सभा में घुसे BJP के 2 बड़े विधायक, आयोजक रह गए हैरान!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

कीलों की प्लेट पर झूमकर नाची झुंझुनूं की लड़की, Video देख कहेंगे- संस्कृति इन्हीं से बची हैं...

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

राजस्थानी कपल्स में खोया प्यार जगा देगा 'जोधपुरी परफेक्ट पेयर' का यह Video, हुआ वायरल

राजस्थान के इन जिलों में एक हफ्ते बैक टू बैक बारिश का दौर शुरू, 22 से 28 जून तक के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

रींगस में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे और महिला समेत 3 को काटा, CCTV में वारदात कैद

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
Churu News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप
Churu News
2
Jodhpur News
3
Bharatpur News
4
rajasthan politics
5
Rajasthan News