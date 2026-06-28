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चूरू के भर्तिया अस्पताल में टला बड़ा हादसा, इमरजेंसी वार्ड के पीछे लगी आग

Churu Hospital: चूरू के भर्तिया अस्पताल में शनिवार को इमरजेंसी वार्ड के पीछे खुले में पड़े सूखे कचरे और लकड़ियों में अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल और अस्पताल स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर आग पर समय रहते काबू पा लिया. गनीमत रही कि आग अस्पताल के मुख्य भवन तक नहीं पहुंची और कोई जनहानि नहीं हुई. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jun 28, 2026, 10:41 AM|Updated: Jun 28, 2026, 10:41 AM
चूरू के भर्तिया अस्पताल में टला बड़ा हादसा, इमरजेंसी वार्ड के पीछे लगी आग
Image Credit: Churu NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भर्तिया अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब अस्पताल के आपातकालीन (इमरजेंसी) वार्ड के पीछे परिसर में अचानक आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में खुले में पड़ी सूखी लकड़ियों, झाड़ियों और कचरे में आग भड़क गई. तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों में दहशत फैल गई. आग की लपटें और धुआं उठता देख अस्पताल प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और संबंधित विभागों को सूचना दी गई.

दमकल और अस्पताल स्टाफ ने मिलकर संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल टीम तत्काल मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने अस्पताल के स्थानीय स्टाफ के सहयोग से आग बुझाने का अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. अस्पताल कर्मचारियों की तत्परता और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को इमरजेंसी वार्ड और अस्पताल के अन्य हिस्सों तक फैलने से रोक लिया गया. समय पर की गई कार्रवाई से एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया.

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समय रहते नियंत्रण, टली बड़ी अनहोनी

यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं होती तो यह अस्पताल के आपातकालीन वार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों तक पहुंच सकती थी. अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती रहते हैं और इमरजेंसी सेवाएं लगातार संचालित होती हैं. ऐसे में आग फैलने की स्थिति में मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी और बड़े स्तर पर नुकसान होने की आशंका थी. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी मरीज, कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली.


खुले में पड़ा कचरा बना आग का कारण

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में खुले में पड़े सूखे कचरे, लकड़ियों और झाड़ियों में आग लगने से यह घटना हुई. हालांकि आग किस कारण से लगी, इसका स्पष्ट पता अभी नहीं चल पाया है. संबंधित विभाग और प्रशासन आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच कर रहे हैं. जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग किसी लापरवाही का परिणाम थी या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी.


सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद अस्पताल परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर सूखी लकड़ियों और कचरे का खुले में पड़ा रहना गंभीर लापरवाही है. लोगों ने अस्पताल प्रशासन से परिसर की नियमित सफाई, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता और आपातकालीन व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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