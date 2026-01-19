चूरू के रतनगढ़ में कोहरे का कहर, मेगा हाईवे पर भिड़े तीन वाहन

Churu News: घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर दो की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है. हादसा इतना भीषण था कि एक वाहन के केबिन में चालक इस तरह फंस गया कि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने टोल कर्मचारियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से उसे बाहर निकाला.

मिली जानकारी के अनुसार एक टैंकर सरदारशहर की तरफ जा रहा था, वहीं डंपर रतनगढ़ की तरफ आ रहा था. इसी दौरान एक कार ने मेगा हाइवे पर ओवरटेक के प्रयास किया कि इसी दौरान कोहरे के कारण डंफर व टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई तथा कार पीछे से डंफर से जा टकराई.

घटना में थार में सवार 66 वर्षीय कृष्णा देवी अग्रवाल एवं 46 वर्षीय संजय अग्रवाल घायल हो गया. वहीं टैंकर चालक भीलवाड़ा निवासी 23 वर्षीय सुरेश गुर्जर वाहन के केबिन में फंस गया, जिसे करीब करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से केबिन तोड़कर बाहर निकाला गया. हादसे में घायल कृष्णा देवी और सुरेश गुर्जर को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है. सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली.

चुरू में 13 साल के मासूम की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी मौलवी किया गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में पुलिस ने आज मामले का पटाक्षेप कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया ने बताया कि 13 वर्षीय बालक मो. अमीर का शव अगुणा मोहल्ला बीहड़ में गंदे पानी की गेनाणी के अंदर मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को गंदे पानी की गेनाणी से निकाला गया.

गंदे पानी की गेनाणी में मिली लाश को लेकर मृतक के पिता द्वारा गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी. शव उसके बेटे का होना शिनाख्त होने पर लाश को राजकीय डीबीएच मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में गुमशुदा बालक अमीर की हत्या कपड़े से गला दबाकर किया जाना पाया गया. पुलिस के लिए इसका खुलासा करना कड़ी चुनौती था.

पुलिस द्वारा दरगाह सूफी साहब रहमत अली के आसपास सादा वस्त्रों में रहकर दरगाह के अंदर रहने वाले मौलवी मो. हुसैन पर कड़ी निगरानी रखी गई एवं मौलवी के बारे में सूचना का संकलन किया गया. दरगाह के मौलवी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 23 वर्षीय मो. हुसैन शेख पर संदेह होने व गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर मौलवी मो. हुसैन से पूछताछ की गई.

