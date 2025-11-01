‘गीवअप अभियान आजादी के बाद का ऐतिहासिक नवाचार’ – सुमित गोदारा

Churu News: राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने आज चूरू का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. बैठक के बाद मंत्री गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि “गीवअप अभियान आजादी के बाद का एक ऐतिहासिक नवाचार है, जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से आगे आकर अपनी पात्रता छोड़ देश के संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में योगदान दिया है.”

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का सही लाभ पहुंचाना है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं की जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करें. खाद्य मंत्री ने बताया कि चूरू जिले में अब तक 1 लाख 43 हजार 73 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ा है. जो कि 10.3 प्रतिशत के साथ राजस्थान में 15 वे स्थान पर हैं. वही ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण 27 लाख के करीब लोगों का नाम सूची से स्वतः हट गया है. वहीं अब तक 2 लाख 54 हजार 847 से अधिक नए पात्र लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है.

मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गिव अप अभियान के प्रति बड़ा उत्साह देखने को मिला है. अब तक प्रदेश के 42 लाख 2 हजार अपात्र उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से एनएफएसए का लाभ छोड़ा है. इसके साथ ही प्रदेश के 27 लाख लोगों द्वारा ई केवाईसी सम्पन्न नहीं करवाई गई. जिससे स्वतः ही उनका नाम खाद्य सूची से हट गया, जिससे खाद्य सुरक्षा सूची में नए पात्र व्यक्तियों के लिए जगह बनी.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अभियान की सराहना की और कहा कि इस अभियान से वास्तविक पात्र लोगों को राहत मिल रही है. उल्लेखनीय है कि अपात्रों को एनएफएसए के लाभ से हटाने और पात्रों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत वर्ष 1 नवम्बर को इस अभियान की शुरुआत हुई. इसके तहत खाद्य मंत्री ने सभी जिलों का दौरा करते ये विभागीय अधिकारियों की बैठकें ली. साथ ही प्रत्येक जिले में इसकी गहन समीक्षा की. उन्होंने बताया कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है तथा पात्र लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है.

इस अवसर पर विधायक हरलाल सहारण, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान संतोष मेघवाल, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे.