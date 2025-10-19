Zee Rajasthan
Churu News: भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को तारानगर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दीपावली पर्व की रामा श्यामा करते हुए नगर के मुख्य बाजार में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 19, 2025, 11:01 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 11:01 PM IST

दिवाली पर लोगों के बीच पहुंचे राजेंद्र राठौड़, बोले- प्रेम मिल रहा और क्या चाहिए

Churu News: पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने रविवार को तारानगर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दीपावली पर्व की रामा श्यामा करते हुए नगर के मुख्य बाजार में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की. राठौड़ ने सबसे पहले कस्बे के चौधरी गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.

कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वे अपने समर्थकों के साथ मुख्य बाजार से होते हुए अम्बेडकर सर्किल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बाजार में लोगों से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उन्हें त्यौहार की खुशियां साझा की. अम्बेडकर सर्किल पहुंचने पर राठौड़ ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि दीपावली से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. उसी परंपरा के तहत मैं आज तारानगर में लोगों से भेंट करने आया हूं. उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी की दरों में कमी के कारण बाजार में रौनक लौटी है.

हर तरफ खरीदारी हो रही है और व्यापारियों में खुशी की लहर है. यह समय हमारे व्यापारियों और आम जनता के लिए बहुत सकारात्मक है. मीडिया द्वारा जब उनसे पूछा गया कि तारानगर को क्या मिला, तो राठौड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया. "लोगों का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा, विकास मिल रहा है, शांति मिल रही है. इससे ज्यादा और क्या मिलेगा." उनका यह जवाब सुनकर उपस्थित लोग भी हंस पड़े.

राठौड़ ने तारानगरवासियों से दीपावली के इस पवित्र पर्व पर घर-घर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की. वहीं क्षेत्रवासी भी उत्साह से उनका स्वागत करते हुए उन्हें दीपावली की बधाई देते रहे. इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल सहारण, भाजपा नेता राकेश जांगिड़, नगर अध्यक्ष अनूप खंडेलवाल, महावीर पूनियां, विशाल शर्मा, चिरंजीव भारद्वाज सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

