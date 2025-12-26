चूरू में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और बोलेरो की टक्कर में 4 लोगों की मौत

Churu Accident: राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. कातर छोटी और तेहनदेसर के बीच ट्रेलर और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि बोलेरो में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही सांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. बोलेरो में सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाए गए, जिन्हें तत्काल नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को वजह माना जा रहा है.

खबर अभी अपडेट हो रही है…