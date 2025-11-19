Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू में बोलेरो और बाइक की भीषण टक्कर, चार लोग गंभीर रूप से घायल

Churu Accident: चूरू जिले की सांडवा पुलिस थाना क्षेत्र के परावा से सरोठिया सड़क मार्ग पर बोलेरो और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 19, 2025, 11:18 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 11:18 PM IST

Trending Photos

जलेबी का भाई है भीलवाड़ा की ये मिठाई, त्यौहार इसके बिना अधूरा!
6 Photos
Bhilwara ka murka

जलेबी का भाई है भीलवाड़ा की ये मिठाई, त्यौहार इसके बिना अधूरा!

राजस्थान के इस जिले में खाली हैं 300 से ज्यादा प्लॉट, निलामी के जरिए होगा आवंटन
7 Photos
jaisalmer news

राजस्थान के इस जिले में खाली हैं 300 से ज्यादा प्लॉट, निलामी के जरिए होगा आवंटन

खाटू श्याम जी की हुई कृपा, अब चमचमाती नई बिल्डिंग में पड़ेगे सरकारी स्कूल के बच्चे!
7 Photos
Khatu Shyam ji

खाटू श्याम जी की हुई कृपा, अब चमचमाती नई बिल्डिंग में पड़ेगे सरकारी स्कूल के बच्चे!

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! उत्तर भारत की ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू! उत्तर भारत की ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

चूरू में बोलेरो और बाइक की भीषण टक्कर, चार लोग गंभीर रूप से घायल

Churu Accident: राजस्थान के चूरू जिले की सांडवा पुलिस थाना क्षेत्र के परावा से सरोठिया सड़क मार्ग पर बोलेरो और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को सांडवा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च रेफरल केंद्र भेजा गया.

यह हादसा परावा गांव से करीब एक किलोमीटर आगे हुआ. चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर गांव पारेवड़ा में खेजड़ी छंगाई का काम करके अपने गांव सरोठिया लौट रहे थे, तभी सुजानगढ़ की तरफ से आ रही एक बोलेरो गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल हुए युवक सरोठिया निवासी बाबूलाल मेघवाल, ज्ञानाराम मेघवाल, हरीराम मेघवाल और तिलोकाराम मेघवाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घायलों को परावा गांव के ग्रामीणों ने अपने निजी वाहनों से सांडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालांकि आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था. कंपाउंडर प्रमोद गुर्जर और एएनएम तारावती ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. ग्रामीणों ने हादसे की सूचना सांडवा पुलिस को दी.

थानाधिकारी सीआई चौथमल वर्मा जाप्ते सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अपनी मौजूदगी में घायलों का प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करवाया. ज्ञानाराम और एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. ज्ञानाराम के सिर में गंभीर चोट लगी है, जबकि बाबूलाल का पैर टूट गया है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल युवकों को निजी वाहनों और 108 एंबुलेंस की मदद से उच्च रेफरल केंद्र भेजा गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news