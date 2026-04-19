/जीली के रामरतन बटेसर ने RAS में हासिल की 87वीं रैंक, पुलिस की नौकरी करते हुए किया कमाल

​RAS 2024 Rank 87: मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. इसे सच कर दिखाया है सुजानगढ़ के जीली निवासी रामरतन बटेसर ने. उन्होंने RAS परीक्षा 2024 के परिणाम में 87वीं रैंक हासिल कर अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है. MNIT जयपुर से बीटेक करने के बाद रामरतन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह 2018 में सब-इंस्पेक्टर (प्लाटून कमांडर) के रूप में चयनित हुए और 2021 में जॉइनिंग की. वर्तमान में वे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के साथ-साथ सेल्फ स्टडी जारी रखते हुए उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में यह बड़ी सफलता हासिल की है.

रामरतन की इस सफलता की नींव उनके परिवार के शैक्षिक वातावरण में छिपी है. उनके पिता गणेशाराम बटेसर वर्तमान में पुलिस आयुक्तालय सचिवालय (CM सुरक्षा) में तैनात हैं. खास बात यह है कि वर्ष 2015 में बाप बेटे दोनों ने एक साथ RAS मुख्य परीक्षा दी थी. पिता गणेशाराम ने स्वयं तीन बार RAS और तीन बार RJS की परीक्षा देकर अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे. बटेसर ने बताया कि उनका छोटा बेटा राधाकृष्ण सशस्त्र सीमाबल में दार्जिलिंग में तैनात है. वहीं उनकी पत्नी डिम्पल भाकर शिक्षा विभाग में LDC हैं. वहीं RAS बने रामरतन की पत्नी प्रियंका सरकारी टीचर हैं. परिवार का रामधन एयर फोर्स में है.

रामरतन केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान में भी अव्वल रहे हैं. उन्होंने राजस्थान की राज्य स्तरीय फुटबॉल टीम का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा, उन्होंने कोटा के प्रतिष्ठित एलन कोचिंग संस्थान में दो वर्षों तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है. रामरतन की इस उपलब्धि पर माता सोहनी देवी, दादी बाली देवी, ताऊ खींवाराम, गिरधारी राम और चाचा प्रेमाराम सहित शुभचिंतकों ने रामरतन का स्वागत कर उन्हें बधाई दी.

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