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सरदारशहर में गरजे हनुमान बेनीवाल, BJP-कांग्रेस पर बरसे, निकाय चुनाव में RLP ने गठबंधन को लेकर दे दिया बड़ा संकेत

Hanuman Beniwal: आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को सरदारशहर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. सभा में बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगामी निकाय चुनाव में RLP के पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 10, 2026, 01:27 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 01:27 PM IST
सरदारशहर में गरजे हनुमान बेनीवाल, BJP-कांग्रेस पर बरसे, निकाय चुनाव में RLP ने गठबंधन को लेकर दे दिया बड़ा संकेत
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान की सियासत में निकाय चुनावों की आहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं. इसी बीच आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को सरदारशहर पहुंचे. यहां निजी होटल के पास आयोजित सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. बेनीवाल के दौरे के दौरान RLP कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.


सभा में बेनीवाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार को लेकर सवाल उठाए और राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी. वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर RLP की रणनीति पर भी बड़ा संकेत दिया.

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निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी RLP
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने का संदेश देते हुए कहा कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. बेनीवाल के इस ऐलान को RLP के लिए निकाय चुनाव की तैयारियों के औपचारिक आगाज के तौर पर देखा जा रहा है. सरदारशहर में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और उत्साह के बीच उन्होंने चुनावी रणनीति को लेकर भी संकेत दिए. उन्होंने कहा कि केवल भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि अन्य मजबूत राजनीतिक दलों के साथ भी बातचीत चल रही है. गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर बेनीवाल ने संकेत दिया कि अगले एक-दो दिन में तस्वीर और साफ हो सकती है.


दूसरे दलों से गठबंधन पर चल रही बातचीत
निकाय चुनाव में गठबंधन के सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि RLP की दूसरे दलों से बातचीत जारी है. हालांकि अभी किसी दल के साथ अंतिम समझौते का ऐलान नहीं किया गया है. बेनीवाल के इस बयान के बाद राजस्थान की स्थानीय राजनीति में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं. निकाय चुनाव में अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच तालमेल का असर कई स्थानीय निकायों में चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि RLP किन दलों के साथ चुनावी तालमेल करती है और सरदारशहर सहित दूसरे क्षेत्रों में पार्टी किस रणनीति के साथ उम्मीदवार मैदान में उतारती है.


राहुल गांधी को लेकर भी बेनीवाल ने दिया बयान
सरदारशहर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अपना अलग फंडा है और वे INDIA Alliance में उनके साथ हैं. बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी कभी-कभी छात्रों के बीच जाते हैं, जबकि RLP लगातार छात्रों और युवाओं के बीच रहकर उनके मुद्दों को उठाने का काम करती रही है. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है. रोजगार, युवाओं की समस्याओं और छात्र हितों को लेकर RLP के आंदोलन का भी उन्होंने जिक्र किया.


कांग्रेस की अंदरूनी बयानबाजी पर तंज
पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के बीच सामने आई बयानबाजी को लेकर भी हनुमान बेनीवाल से सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए इसे ‘कुर्सी की लड़ाई’ करार दिया. बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के बीच सत्ता और पद को लेकर खींचतान चल रही है. उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं के बीच यह लड़ाई किस तरह सत्ता और फायदे हासिल किए जाएं, इसे लेकर है. हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी.


BJP पर भी साधा निशाना
हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. बेनीवाल ने कहा कि RLP जनता और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी. उनका कहना था कि पार्टी सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय रहने के बजाय आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाने का काम करती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने का आह्वान किया.


सरदारशहर में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह
हनुमान बेनीवाल के सरदारशहर दौरे को लेकर RLP कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया. कार्यक्रम में RLP नेता ताराचंद सारण और रामकरण बैदा के नेतृत्व में कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभा के दौरान निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा भी देखने को मिली.

बेनीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का संदेश दिया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया. अब सरदारशहर में RLP की आगे की रणनीति पर सबकी नजर है. खासकर यह देखना अहम होगा कि पार्टी निकाय चुनाव में अकेले मैदान में उतरती है या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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