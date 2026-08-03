/चूरू की सभा में फिर उखड़े हनुमान बेनीवाल, माइक फेंककर बीच कार्यक्रम से लौटे

Hanuman Beniwal: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर सार्वजनिक सभा में अपना आपा खोते नजर आए. रविवार देर रात चूरू जिले के तालछापर कस्बे में आयोजित पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान उनके संबोधन के बीच सामने बैठे कुछ युवाओं के लगातार शोर-शराबे से माहौल तनावपूर्ण हो गया. बेनीवाल ने कई बार युवाओं से शांत रहने की अपील की, लेकिन जब व्यवधान नहीं रुका तो उन्होंने भाषण बीच में ही रोक दिया, मंच पर माइक फेंक दिया और कार्यक्रम छोड़कर रवाना हो गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शोर-शराबे से नाराज होकर बीच भाषण में छोड़ा मंच

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सभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे थे. इसी दौरान सामने बैठे कुछ युवाओं के लगातार शोर मचाने पर उन्होंने नाराजगी जताई. बेनीवाल ने मंच से कहा कि उन्होंने कई बार शांत रहने को कहा, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. उन्होंने युवाओं को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत देते हुए तीखी प्रतिक्रिया भी दी. हालात बिगड़ने पर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शोर बंद नहीं हुआ तो वे भाषण दिए बिना ही लौट जाएंगे.

'चूरू की राजनीति की वजह से मेरी जगह-जगह दुश्मनियां हुईं'

अपने संबोधन के दौरान बेनीवाल ने चूरू जिले की राजनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि चूरू के लोगों के संघर्ष में साथ देने के कारण पूरे राजस्थान में उनकी कई राजनीतिक दुश्मनियां हो गईं. उन्होंने दावा किया कि जब स्थानीय लोगों पर अत्याचार हुआ तो वे उनके समर्थन में खड़े हुए, लेकिन बाद में कई नेता अलग-अलग राजनीतिक दलों में चले गए. उन्होंने लोगों से संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की अपील भी की.

आयोजकों पर भी जताई नाराजगी

शोर-शराबा जारी रहने पर बेनीवाल ने आयोजकों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी थी और ऐसे लोगों को सभा में नहीं बैठाया जाना चाहिए था जो लगातार व्यवधान पैदा कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि देर रात आयोजित कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखना जरूरी था. अंत में उन्होंने भाषण देने से इनकार करते हुए मंच पर माइक फेंक दिया और कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना के बाद सभा में मौजूद लोगों के बीच भी चर्चा का माहौल बन गया. कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि, घटना को लेकर आयोजकों या आरएलपी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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