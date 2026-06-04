/चूरू में 5 धूनों के बीच 41 दिवसीय कठोर तपस्या, श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर क्षेत्र के भाकरा गांव स्थित तपोभूमि केसेनिया जोहड़ में बाबा श्योपुरी महाराज की समाधि स्थल पर चल रही 41 दिवसीय तपस्या इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है. भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद बाबा विकास गिरी महाराज के परम शिष्य हर्ष गिरी महाराज पांच धूनों के बीच कठोर तपस्या कर रहे हैं.

तपस्या का यह क्रम अब 35वें दिन में प्रवेश कर चुका है. ग्रामीण कृष्ण कुमार ने बताया कि बाबा श्योपुरी महाराज की पावन तपोस्थली पर यह विशेष धार्मिक अनुष्ठान 41 दिनों तक चलेगा. तपस्या के दौरान हर्ष गिरी महाराज लगातार साधना में लीन हैं. क्षेत्र में पड़ रही तेज गर्मी और तपते मौसम के बावजूद उनकी अटूट श्रद्धा और संकल्प श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का विषय बना हुआ है.

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तपोभूमि में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं तथा महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि इस धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण का संचार हो रहा है. दूर-दराज के गांवों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं.

महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया. भजनों की मधुर स्वर लहरियों और बाबा श्योपुरी महाराज के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा. श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया. आयोजकों ने बताया कि तपस्या के समापन अवसर पर 9 जून को विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

इसके पश्चात 10 जून को विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें क्षेत्र सहित आसपास के गांवों से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी. तपोभूमि केसेनिया जोहड़ में चल रहा यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र में आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपराओं के प्रति लोगों के जुड़ाव का प्रतीक बन गया है. प्रतिदिन बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या इस आयोजन की लोकप्रियता और लोगों की गहरी आस्था को दर्शा रही है.