दबंग RTO ने सिर से टक्कर मार की मुंह तोड़ने कोशिश, ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट करने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड

RTO Inspector Suspended: रतनगढ़ (चूरू). राजस्थान के परिवहन विभाग में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सुजानगढ़ डीटीओ कार्यालय के परिवहन निरीक्षक सुरेश कुमार विश्नोई ने एक ट्रक चालक के साथ सरेआम मारपीट की. घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निरीक्षक को निलंबित कर दिया है.

वीडियो में दिखी इंस्पेक्टर की दादागिरी

घटना नेशनल हाईवे-11 पर सूरजसुखी पेट्रोल पंप के पास हुई. वायरल वीडियो में निरीक्षक सुरेश विश्नोई ट्रक चालक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगते दिख रहे हैं. चालक ने बताया कि लाइसेंस उसके मोबाइल में है और मोबाइल वापस मिलने पर दिखा देगा. लेकिन इंस्पेक्टर ने मोबाइल नहीं लौटाया और बहस के दौरान अचानक अपने सिर से चालक के सिर पर जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि चालक घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा. चालक के आंख के पास गहरी चोट आई और वह जमीन पर गिर पड़ा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बचाया, अस्पताल ले गए चालक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच-बचाव किया और घायल चालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. वीडियो में इंस्पेक्टर चालक पर अभद्रता और गाली-गलौज का आरोप लगाते भी दिख रहे हैं. घटना के बाद चालक ने परिवहन विभाग में शिकायत दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से मामला तेजी से फैला.

परिवहन आयुक्त ने की तत्काल कार्रवाई

मामला परिवहन मुख्यालय तक पहुंचने पर आयुक्त पुरूषोत्तम शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया. निरीक्षक सुरेश कुमार विश्नोई को अनुशासनहीनता और कर्तव्य की अवहेलना का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है. निलंबन आदेश में कहा गया है कि निलंबन काल में निरीक्षक का मुख्यालय जयपुर रहेगा. विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

