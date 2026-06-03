/50 साल पुराना अस्पताल अब पड़ा छोटा, बढ़ते मरीजों की संख्या से सरदारशहर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर का राजकीय उपजिला अस्पताल करीब 50 वर्ष पहले निर्मित किया गया था. उस समय क्षेत्र की आबादी और मरीजों की संख्या काफी कम थी, लेकिन पिछले कई दशकों में शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी में लगातार वृद्धि होने से अस्पताल पर मरीजों का दबाव कई गुना बढ़ गया है. वर्तमान में अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पताल का मौजूदा भवन छोटा साबित हो रहा है.

अस्पताल में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक मरीजों की भीड़ आम बात हो गई है. कई बार मरीजों और उनके परिजनों को बैठने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती. डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी सीमित संसाधनों और कम जगह में कार्य करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है. विशेष रूप से इमरजेंसी वार्ड की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं या किसी बड़े हादसे के दौरान एक साथ अधिक घायल अस्पताल पहुंचने पर व्यवस्थाएं प्रभावित हो जाती हैं.

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सीमित बेड और कम जगह के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार गंभीर मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अन्य शहरों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सरदारशहर न केवल शहर बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के लिए भी प्रमुख चिकित्सा केंद्र है. ऐसे में वर्तमान भवन अब क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गया है. बढ़ती आबादी और मरीजों की संख्या को देखते हुए अस्पताल के विस्तार या नए आधुनिक भवन का निर्माण समय की मांग बन चुका है.

शहर के सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी सरकार से अस्पताल के लिए बड़े भवन, अतिरिक्त वार्ड, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अस्पताल का विस्तार नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और बढ़ेगा. राजकीय उप जिला अस्पताल के डॉ. किसन सिहाग ने बताया कि अस्पताल का भवन काफी पुराना है और वर्तमान समय में मरीजों की संख्या पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है.

प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, जिससे कई बार व्यवस्थाओं पर दबाव बन जाता है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अस्पताल के विस्तार और बड़े भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

नए भवन और अतिरिक्त सुविधाओं से मरीजों को अधिक राहत मिलेगी तथा चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा. क्षेत्रवासियों का मानना है कि सरदारशहर जैसे बड़े कस्बे को आधुनिक सुविधाओं से युक्त विस्तृत अस्पताल की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े और स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें.