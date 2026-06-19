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Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां

Khejri Wood Smuggling: चूरू जिले के सादुलपुर और सिधमुख क्षेत्र में हरे खेजड़ी पेड़ों की अवैध कटाई और हरियाणा तस्करी का मामला लगातार सामने आ रहा है. सिधमुख थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरी और गीली खेजड़ी की लकड़ियों से भरे चार पिकअप वाहन जब्त किए हैं. पुलिस ने मामले की सूचना वन विभाग को देकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jun 19, 2026, 12:10 PM|Updated: Jun 19, 2026, 12:10 PM
Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Crime News: चूरू जिले के सादुलपुर तहसील क्षेत्र में हरे पेड़ों की अवैध कटाई और हरियाणा में तस्करी का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली खेजड़ी के हरे पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटकर रात के अंधेरे में दूसरे राज्यों में पहुंचाया जा रहा है. गुरुवार को सिधमुख थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरी और गीली खेजड़ी की लकड़ियों से भरे चार पिकअप वाहनों को जब्त किया, जिससे क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी तस्करी नेटवर्क का एक बार फिर खुलासा हुआ है.


दूसरे दिन भी जारी रही पुलिस की कार्रवाई

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स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक दिन पहले आठ वाहनों को जब्त किए जाने के बाद गुरुवार को भी कार्रवाई जारी रही. सिधमुख थाना पुलिस ने गश्त के दौरान सिधमुख-सिवानी मार्ग पर संदिग्ध गतिविधियां देखीं. इसी दौरान एक साथ चार पिकअप वाहन आते दिखाई दिए, जिनमें बड़ी मात्रा में हरी खेजड़ी की लकड़ियां भरी हुई थीं. पुलिस ने वाहनों को रोककर जांच की तो चालक कोई वैध परमिट या परिवहन लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके.


थाना अधिकारी इमरान खान ने बताया कि सभी वाहनों में हरी और गीली खेजड़ी की लकड़ियां भरी हुई थीं, जिन्हें अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था. पुलिस ने तत्काल चारों वाहनों को जब्त कर लिया और मामले की सूचना वन विभाग को भेज दी.


किसानों की मजबूरी का उठाया जा रहा फायदा

ग्रामीणों का आरोप है कि लकड़ी तस्कर किसानों की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर खेतों में खड़े पेड़ों को बेहद कम कीमत पर खरीद लेते हैं. इसके बाद बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर लकड़ियों को हरियाणा में ऊंचे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि यह कारोबार लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई के अभाव में तस्करों के हौसले बुलंद बने हुए हैं.


रात के अंधेरे में सक्रिय रहते हैं तस्कर

स्थानीय लोगों के अनुसार तस्कर कच्चे और ग्रामीण रास्तों के अलावा देर रात राष्ट्रीय राजमार्गों का भी इस्तेमाल करते हैं. अधिकांश अवैध परिवहन मध्य रात्रि के बाद किया जाता है ताकि प्रशासनिक निगरानी से बचा जा सके. ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद तस्करी पूरी तरह नहीं रुक पाई है.


वन विभाग करेगा आगे की कार्रवाई

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लकड़ियां सिधमुख और भादरा क्षेत्र से लाई गई थीं. पुलिस ने जब्त वाहनों और लकड़ियों को कब्जे में लेकर वन विभाग को सूचित कर दिया है. अब वन विभाग मामले की जांच कर अवैध कटाई और परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेगा.


पर्यावरण संरक्षण पर मंडरा रहा खतरा

विशेषज्ञों का मानना है कि खेजड़ी जैसे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में खेजड़ी का पेड़ मिट्टी संरक्षण, पशुओं के चारे और पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में अवैध कटाई और तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना प्रशासन और वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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