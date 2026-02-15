India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान महामुकाबला आज, सरदारशहर में फैंस का जोश, बोले-भारत आज भी पाक को चटाएगा धूल

Ind vs Pak: चूरू जिले के सरदारशहर में आज भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट महामुकाबले को लेकर उत्साह का माहौल है. स्थानीय क्रिकेट प्रेमी और भारतीय टीम के समर्थक सुबह से ही मैच की चर्चा में डूबे हुए हैं. फैंस का मानना है कि मौजूदा फॉर्म, मजबूत टीम संयोजन और आत्मविश्वास के दम पर भारत एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर इतिहास रचेगा.

फैंस में जीत का गहरा भरोसा

सरदारशहर में क्रिकेट खेलते हुए गोपाल सैनी ने कहा, “आज भी मैदान में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ेगा. भारतीय टीम का अनुभव, शानदार बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी मैच का रुख तय करेगी.” उन्होंने भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म को सबसे बड़ा हथियार बताया. इसी तरह क्रिकेट प्रेमी धर्मराज स्वामी ने कहा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव की आक्रामक रणनीति और नेतृत्व पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है. फैंस का कहना है कि पिछले मुकाबलों की तरह इस बार भी भारत की जीत तय है.

पाकिस्तान पर दबाव, भारत में जोश

भारतीय प्रशंसकों का मानना है कि पाकिस्तान टीम पर दबाव साफ दिख रहा है. उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में असंतुलन और टीम के अंदरूनी मुद्दे भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. सरदारशहर के युवा फैंस ने कहा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा सितारों का मिश्रण भारत को मजबूत बनाता है. वहीं पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन फैंस को लगता है कि भारत का दबदबा बना रहेगा.

सरदारशहर में शुरू हुई जीत की कामनाएं

मुकाबले से पहले सरदारशहर में भारतीय टीम की जीत के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी हैं. स्थानीय चाय की दुकानों, पार्कों और खेल के मैदानों पर हर तरफ “भारत-भारत” के नारे गूंज रहे हैं. क्रिकेट प्रेमी टीवी के सामने जमने की तैयारी कर रहे हैं और मैच को लेकर रोमांचित हैं. सभी की निगाहें अब मैदान पर टिकी हैं, जहां यह रोमांचक भारत-पाकिस्तान महामुकाबला खेला जाएगा. फैंस का एकमत है—आज भी जीत भारत की होगी!

