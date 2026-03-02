Zee Rajasthan
सरदारशहर में कुतिया और पिल्लों का "जलवा पूजन", मंगल गीत के साथ हुआ नामकरण

Dog Jalwa Poojan: चूरू जिले के सरदारशहर में होली पर्व पर एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सूबेदार की टंकी के पास मोहल्ले के लोगों ने मिलकर एक मादा डॉग और उसके तीन पिल्लों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ जलवा पूजन किया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 02, 2026, 07:06 PM IST | Updated:Mar 02, 2026, 07:07 PM IST

Dog Jalwa Poojan: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर से होली पर्व पर एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सूबेदार की टंकी के पास मोहल्ले के लोगों ने मिलकर एक मादा डॉग और उसके तीन पिल्लों का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ जलवा पूजन किया. इस अनूठे आयोजन में पूरे मोहल्ले के लोग शामिल हुए और पारंपरिक रस्मों के साथ इस कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया गया.

यह आयोजन टंकी बालाजी मंदिर के पास सूबेदार के कुएं के समीप किया गया, जहां पूरे इलाके को सजाया गया. गली-मोहल्ले में रंग-बिरंगी सजावट की गई, मंगल गीत गाए गए और सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई. स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे समाज में वर्षों से यह परंपरा रही है कि घर की पहली रोटी कुत्ते को दी जाती है.

रात भर यह वफादार जानवर जागकर पूरे मोहल्ले की रखवाली करता है और जब हम सोते हैं तब यह हमारी सुरक्षा करता है. यही कारण है कि पूरे मोहल्ले के लोगों के मन में इस डॉगी के लिए खास प्रेम और सम्मान है. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि जब इस डॉगी ने तीन पिल्लों को जन्म दिया, तो सभी ने मिलकर पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार जलवा पूजन करने का निर्णय लिया.

राजस्थान में बच्चे के जन्म के बाद जिस तरह जलवा पूजन की परंपरा निभाई जाती है, उसी तरह इस आयोजन में भी सभी रस्में निभाई गईं. स्थानीय निवासी गौरव सोनी ने बताया कि यह आयोजन हमारे प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि आज भी कुत्ते को दुनिया का सबसे वफादार प्राणी माना जाता है.

पूरे मोहल्ले के लोगों ने एकजुट होकर यह दिखाने की कोशिश की है कि जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं और उनका भी सम्मान होना चाहिए. वहीं वार्ड की तारा सोनी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत पंडित को बुलाकर की गई. सबसे पहले डॉगी और उसके पिल्लों का नामकरण किया गया, उन्हें नहलाकर साफ कपड़े पहनाए गए और तिलक संस्कार किया गया.

थाली बजाकर मंगल गीत गाए गए और पारंपरिक तरीके से जलवा पूजन की रस्म निभाई गई. इसके बाद सभी लोग कुएं पर जाकर पूजा-अर्चना की और परंपरा के अनुसार जलवा पूजन की. कार्यक्रम के दौरान मोहल्ले में सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. बच्चों और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

यह अनोखा आयोजन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति प्रेम, संवेदना और इंसानियत का संदेश देता नजर आया. मोहल्ले के लोगों ने मिलकर जिस तरह इस डॉगी और उसके पिल्लों का सम्मान किया. वह सामाजिक एकता और पशु-प्रेम की मिसाल बन गया.

जलवा पूजन (जलवा पूजना) बच्चे के जन्म के बाद होने वाली एक पारंपरिक रस्म है, जो खासकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में मनाई जाती है. यह रस्म आमतौर पर बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद की जाती है, जिसमें मां और नवजात शिशु के स्वस्थ रहने और शुभ भविष्य की कामना की जाती है.

इसमें मुख्य रूप से पानी की पूजा की जाती है. इसलिए इसे जलवा पूजन कहा जाता है. आमतौर पर बच्चे के जन्म के 10वें, 11वें या 12वें दिन यह रस्म की जाती है. कई जगहों पर यह छठी या नामकरण से पहले भी किया जाता है.

