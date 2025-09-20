कॉलेज जा रही छात्रा पर दिनदहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार, खून से लथपथ लड़की की हालत नाजुक

Churu Crime: चूरू के तारानगर क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक कॉलेज जा रही छात्रा पर अज्ञात युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना के दौरान युवक ने छात्रा पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.



राजस्थान के चुरू जिले के तारानगर में पंचायत समिति के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 22 वर्षीय छात्रा पूजा, जो कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी, पर उसके प्रेमी विकास ने चाकू से हमला कर दिया। गांव भलाऊ निवासी विकास ने युवती के गले पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद तारानगर के सरकारी अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

प्राथमिक उपचार और रेफरल

घायल पूजा को तत्काल तारानगर के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में मौजूद लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता देखी गई.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही तारानगर पुलिस और डीएसपी रोहित सांखला मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने बताया कि आरोपी विकास को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस के अनुसार, युवक और युवती के बीच पिछले 5-6 वर्षों से प्रेम संबंध था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच तनाव और कहासुनी हुई थी, जिसके चलते विकास ने यह खौफनाक कदम उठाया.

जनता में दहशत

तारानगर में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है। इस वारदात ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और स्थिति पर काबू पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.