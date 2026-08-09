/ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

Churu News: सरदारशहर उपखंड के भानीपुरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर, अश्लील फोटो और बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर एक युवती का लंबे समय तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की 19 वर्षीय पीड़िता अपने ताऊ के साथ भानीपुरा थाने पहुंची और लिखित रिपोर्ट दी. पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब उसकी सहपाठी के मौसी के लड़के ने उसके घर के नंबर पर कॉल कर बातचीत शुरू की. आरोपी ने शादी का वादा किया और मना करने पर स्कूल आते-जाते समय हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग पूरे गांव में वायरल करने की धमकी दी.

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सोशल मीडिया पर चेहरा छिपाकर स्टोरी अपलोड कर दी

पीड़िता का आरोप है कि धमकियों के कारण वह आरोपी से बात करने को मजबूर हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसकी तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर चेहरा छिपाकर स्टोरी अपलोड कर दी. आरोपी ने धमकी दी कि यदि वह उसके घर नहीं आई तो फोटो सार्वजनिक कर देगा. पीड़िता के अनुसार अगस्त 2022 से अक्टूबर 2025 तक आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर कई बार जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया.

2025 में पीड़िता हुई प्रेगनेंट

पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2025 में वह गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी उसने आरोपी को दी, लेकिन आरोपी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, किसी को घटना बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. परिजनों के डर और सामाजिक बदनामी के भय से पीड़िता मार्च 2026 में घर छोड़कर जयपुर चली गई.

पीड़िता के अनुसार जयपुर बस स्टैंड पर रोते हुए उसे एक अज्ञात व्यक्ति मिला, जिसने उसे सांत्वना दी, आर्थिक सहायता की और अलवर स्थित मुख्य पुनर्वास गृह (सूर्यनगर) भेज दिया. वहां 24 जून 2026 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया.

विभिन्न धाराओं में मामला हुआ दर्ज

मामले की सूचना मिलने पर भानीपुरा पुलिस की टीम और पीड़िता के परिजन अलवर पहुंचे, जहां से पीड़िता और उसकी नवजात बच्ची को दस्तयाब कर थाने लाया गया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच भानीपुरा थानाधिकारी मंगूराम द्वारा की जा रही है.