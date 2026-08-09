Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

Churu News: चूरू के भानीपुरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से कथित शोषण का मामला सामने आया है. फोटो और रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप है. पुलिस ने POCSO, दुष्कर्म और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 09, 2026, 09:48 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 09:48 AM IST
ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला
Image Credit: File

Churu News: सरदारशहर उपखंड के भानीपुरा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर, अश्लील फोटो और बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी देकर एक युवती का लंबे समय तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की 19 वर्षीय पीड़िता अपने ताऊ के साथ भानीपुरा थाने पहुंची और लिखित रिपोर्ट दी. पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब उसकी सहपाठी के मौसी के लड़के ने उसके घर के नंबर पर कॉल कर बातचीत शुरू की. आरोपी ने शादी का वादा किया और मना करने पर स्कूल आते-जाते समय हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग पूरे गांव में वायरल करने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर चेहरा छिपाकर स्टोरी अपलोड कर दी
पीड़िता का आरोप है कि धमकियों के कारण वह आरोपी से बात करने को मजबूर हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसकी तस्वीरें खींच लीं और सोशल मीडिया पर चेहरा छिपाकर स्टोरी अपलोड कर दी. आरोपी ने धमकी दी कि यदि वह उसके घर नहीं आई तो फोटो सार्वजनिक कर देगा. पीड़िता के अनुसार अगस्त 2022 से अक्टूबर 2025 तक आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर कई बार जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बनाया.

2025 में पीड़िता हुई प्रेगनेंट
पीड़िता ने बताया कि अक्टूबर 2025 में वह गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी उसने आरोपी को दी, लेकिन आरोपी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, किसी को घटना बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. परिजनों के डर और सामाजिक बदनामी के भय से पीड़िता मार्च 2026 में घर छोड़कर जयपुर चली गई.

पीड़िता के अनुसार जयपुर बस स्टैंड पर रोते हुए उसे एक अज्ञात व्यक्ति मिला, जिसने उसे सांत्वना दी, आर्थिक सहायता की और अलवर स्थित मुख्य पुनर्वास गृह (सूर्यनगर) भेज दिया. वहां 24 जून 2026 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया.

विभिन्न धाराओं में मामला हुआ दर्ज
मामले की सूचना मिलने पर भानीपुरा पुलिस की टीम और पीड़िता के परिजन अलवर पहुंचे, जहां से पीड़िता और उसकी नवजात बच्ची को दस्तयाब कर थाने लाया गया. पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच भानीपुरा थानाधिकारी मंगूराम द्वारा की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

खाटूश्याम जी के करवा दूंगा दर्शन! झांसे में लेकर जयपुर में लूटी युवती की आबरू, राजधानी में कर डाला घिनौना कांड

16 साल की छात्रा के जिस्म को सालों तक रौंदता रहा अंग्रेजी का मास्टर! दरिंदे की घिनौनी करतूत लेकर थाने पहुंची मासूम

कॉर्पोरेट की दुनिया में ब्लैकमेलिंग की आरोपी दिशा गिरफ्तार, पीड़ित की आपबीती हर एक शादीशुदा को सुननी चाहिए

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री, क्या BJP-कांग्रेस का बिगड़ेगा गणित?

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

किचन में गैस लीक होते ही बजेगा अलार्म, 25 सेकेंड में खुद बंद होगी सप्लाई!

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

श्रीगंगानगर में 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

जयपुर में आज कांग्रेस का पैदल मार्च, इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

दर्दनाक हादसे से दहला बाड़मेर, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की मौत, मौत का मंजर देख कांप गए लोग

“नकटे बूंचे सबसे ऊंचे”... हाड़ौती कहावत में मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
churu news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला
2
3
4
5