/रतनगढ़ में भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप, दर्जनभर लोगों से कथित जमीन ठगी का मामला दर्ज

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Churu Crime News: चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में भूमि से जुड़े एक मामले ने तूल पकड़ लिया है. कई लोगों ने आरोप लगाया है कि वर्षों पहले खरीदे गए भूखंडों के संबंध में उन्हें कथित रूप से गुमराह किया गया और अब उनकी जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है. शिकायत के आधार पर रतनगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पीड़ितों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, गांव लोहा निवासी 61 वर्षीय महेंद्र सिंह ने शिकायत दी है कि उनकी पत्नी सुमन कंवर ने वर्ष 2010 में रतनगढ़ निवासी एक व्यक्ति से प्लॉट खरीदकर उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाई थी और कब्जा भी प्राप्त कर लिया था. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य कई लोगों ने भी अलग-अलग समय पर विभिन्न आकार के भूखंड खरीदे और अपने नाम रजिस्ट्री करवाई.
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि भूखंड बेचते समय संबंधित लोगों ने यहां आवासीय कॉलोनी विकसित करने तथा भूमि का रूपांतरण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और अब उनकी खरीदी गई भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है.
कई लोगों ने दर्ज कराई शिकायत
रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों ने स्वयं को पीड़ित बताया है. उनका आरोप है कि उन्होंने वैधानिक प्रक्रिया के तहत भूखंड खरीदे थे, लेकिन बाद में उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिलीं. साथ ही कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान में एक व्यक्ति विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है.
पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू
पीड़ितों की शिकायत मिलने के बाद रतनगढ़ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार को सौंपी गई है. जांच के दौरान भूमि से जुड़े दस्तावेज, रजिस्ट्री रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा. साथ ही सभी पक्षों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे.
जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई
पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामला जांच के अधीन है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा. यदि जांच में शिकायतकर्ताओं के आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं यदि किसी पक्ष के दावों में तथ्य नहीं पाए जाते हैं तो जांच के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है.
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