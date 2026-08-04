/चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

Rajasthan News: राजस्थान के चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के किरताण गांव में सोमवार देर शाम मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि एक गरीब परिवार की वर्षों की मेहनत से बना आशियाना पलभर में क्षतिग्रस्त हो गया. अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे मकान पर गिर गई. धमाका इतना तेज था कि घर का एक हिस्सा टूट गया और पूरी बिजली फिटिंग जलकर नष्ट हो गई. राहत की बात यह रही कि घटना के समय परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया.



तेज धमाके के साथ गिरी बिजली

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जानकारी के अनुसार किरताण गांव निवासी बाबूलाल मेघवाल के घर पर सोमवार शाम अचानक मौसम बदला. देखते ही देखते बादलों की तेज गर्जना शुरू हुई और कुछ ही देर बाद आकाशीय बिजली उनके मकान पर गिर गई. बिजली गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. घर के अंदर लगी पूरी बिजली फिटिंग भी जल गई और घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा.



परिवार सुरक्षित, लेकिन घर को भारी नुकसान

घटना के दौरान घर में मौजूद परिवार के लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए. इसी वजह से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि मकान को हुए नुकसान से परिवार के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए अब घर की मरम्मत और बिजली व्यवस्था दोबारा शुरू करना आसान नहीं होगा.



धमाके की आवाज सुनकर जुटे ग्रामीण

आकाशीय बिजली गिरने के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार की मदद में जुट गए. ग्रामीणों ने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और नुकसान का जायजा लिया. गांव में इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल भी देखा गया.



प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग

घटना की सूचना मिलने पर निवर्तमान उपप्रधान प्रतिनिधि रामफल लम्बोरिया भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने क्षतिग्रस्त मकान का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. उन्होंने उपखंड अधिकारी से फोन पर बात कर पटवारी से मौके का सर्वे कराने और नुकसान का आकलन कर सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया.



रामफल लम्बोरिया ने बताया कि बाबूलाल मेघवाल का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. ऐसे में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन की ओर से तत्काल राहत मिलना जरूरी है.



ग्रामीण बोले- भगवान की कृपा से टला बड़ा हादसा

गांव के लोगों का कहना है कि यदि बिजली गिरने के समय परिवार घर के अंदर फंस जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. ग्रामीणों ने इसे ईश्वर की कृपा बताया कि मकान को भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवार को जल्द आर्थिक सहायता और राहत उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह दोबारा अपना घर व्यवस्थित कर सके.

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