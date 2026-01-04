Zee Rajasthan
चूरू में गैस टैंकर से चोरी का भंडाफोड़, पिकअप सहित 30 सिलेंडर जब्त

Churu Gas Theft Case: चूरू जिले में सादुलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गत एक वर्ष से भी अधिक समय से गैस टैंकरों से रात के अंधेरे में खाली कमर्शियल सिलेंडर भरने तथा गैस चोरी कर बिक्री करने जैसे मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है.

Published: Jan 04, 2026, 11:28 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 11:28 PM IST

चूरू में गैस टैंकर से चोरी का भंडाफोड़, पिकअप सहित 30 सिलेंडर जब्त

Churu Gas Theft Case: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर गत एक वर्ष से भी अधिक समय से गैस टैंकरों से रात के अंधेरे में खाली कमर्शियल सिलेंडर भरने तथा गैस चोरी कर बिक्री करने जैसे मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में एक पिकअप जीप में भरे 30 गैस सिलेंडर कमर्शियल को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है.

इस संबंध में एसआई सुरेश कुमार यादव ने बताया कि हरियाणा सीमा पर स्थित गोठया बड़ी गांव के पास पुलिस ने एक पिकअप जीप चालक को जांच के लिए रोककर पूछताछ की, तो वह घबरा गया. चालक से पूछताछ में गैस सिलेंडरों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. जिसपर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गैस सिलेंडरों सहित पिकअप जीप को जप्त करने की कार्रवाई की है.

उन्होंने बताया कि गत वर्ष जयपुर में गैस टैंकर में लगी आग जैसे बड़े हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवीलाल जाखड़ उम्र 45 वर्ष निवासी चुली बगड़ियान आदमपुर हरियाणा को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि गत एक वर्ष से आरोपी अपने साथियों के साथ हाईवे पर स्थित होटल पर पिकअप जीप को खड़ा कर रुकता था.

गैस टैंकर चालकों से संपर्क कर और मिलीभगत कर पिकअप जीप में रखे खाली सिलेंडरों को गैस टैंकर से गैस चोरी कर सिलेंडरों को भर लेता. बाद में भरे हुए गैस सिलेंडरों को हिसार हरियाणा व अन्य क्षेत्रों में बिक्री कर देता था. उन्होंने बताया कि गत वर्ष आरोपी को भरे हुए गैस सिलेंडरों के साथ भिवानी जिला हरियाणा पुलिस ने भी पिकअप जीप और सिलेंडरों के साथ गिरफ्तार किया था.

एसआई सुरेश कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दुधवा खारा गांव के पास हाइवे किनारे एक किराए का मकान लेकर रहते थे. एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि टैंकरों से गैस चोरी करते समय गैस का प्रेशर अधिक होता है अगर मामूली सी भी चूक हो हो गई, तो टैंकर सहित आसपास के क्षेत्र में धमाके के साथ जयपुर जैसा बड़ा हादसा गठित हो सकता है. पुलिस ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर सिलेंडरों सहित पिकअप जीप को जप्त करने की कार्रवाई की है.

