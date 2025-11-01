Churu News: लॉरेंस बिश्नोई व नेहरा गैंग के हार्डकोर सदस्य को पुलिस ने दबोचा, शराब ठेका फायरिंग का मास्टरमाइंड है कपिल पंडित

चूरू पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड कपिल पंडित को गिरफ्तार किया है. कपिल पंडित पर हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जनों संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. वह राजगढ़ का हार्डकोर क्रिमिनल है और लॉरेंस बिश्नोई व सम्पत नेहरा गैंग का सक्रिय सदस्य है.
Trending Photos
Churu News: सादुलपुर शहर के सांखू फाटक के पास नो अक्टूबर को शराब ठेके पर हिस्सेदारी लेने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड हार्डकोर आरोपी को गिरफ्तार किया है.
थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड हार्डकोर अपराधी कपिल कुमार शर्मा उर्फ कपिल पंडित निवासी बेवड़, हाल निवासी सादुलपुर है कपिल पंडित के विरुद्ध हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं.
वह लॉरेंस बिश्नोई व सम्पत नेहरा गैंग का सक्रिय सदस्य भी है. सिहाग ने बताया कि वर्तमान में कपिल पंडित जिला जेल भिवानी (हरियाणा) में एक अन्य आपराधिक प्रकरण में सजा काट रहा था. जेल में रहते हुए उसने अपने साथी विकास उर्फ पोपट निवासी लुहारू के जरिए स्थानीय शराब ठेकेदारों से हिस्सेदारी मांगने और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की साजिश रची थी..
जांच के दौरान न्यायालय से वारंट प्राप्त कर पुलिस ने कपिल पंडित को जिला जेल भिवानी से गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में आगे की तफ्तीश जारी है तथा घटना में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही. उन्होंने बताया कि
मामले में पुलिस ने इससे पहले घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर मुख्य आरोपियों प्रवीण उर्फ खच्चर निवासी लुहारू एवं धनराज उर्फ बाबू पुत्र रामपाल ओढ निवासी लुहारू को गिरफ्तार किया, साथ ही एक अन्य सहयोगी को निरुद्ध किया गया. उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करने और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 9 अक्टूबर को शराब के ठेके पर हिस्सेदारी लेने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से दो अज्ञात युवकों ने ठेके के सेल्समैन पर फायरिंग की थी. तथा घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले में मुख्य आरोपी और फायरिंग करवाने के मामले में षड्यंत्र रचने वाले आरोपी विकाश उर्फ पोपट सोलंकी खटीक निवासी लोहारू को पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर लेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!