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नाबालिग को Kidnap कर चूरू ले जा रहा था, एक फोन कॉल और पूरे जिले में नाकाबंदी, 12 घंटे में दबोचा गया दरिंदा!

Rajasthan Crime News: चूरू में नाबालिग के कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. सूचना मिलते ही जिलेभर में नाकाबंदी कराई गई और आरोपी को नाबालिग के साथ चूरू शहर में प्रवेश करने से पहले ही वाहन समेत पकड़ लिया गया. घटनास्थल की तस्दीक के दौरान आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया, लेकिन गिरकर घायल हो गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 14, 2026, 11:43 AM IST | Updated:Sep 14, 2026, 11:43 AM IST
नाबालिग को Kidnap कर चूरू ले जा रहा था, एक फोन कॉल और पूरे जिले में नाकाबंदी, 12 घंटे में दबोचा गया दरिंदा!
Image Credit: Churu Crime News

Churu Crime News: चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के करीब 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति कार में नाबालिग को लेकर चूरू की तरफ जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए भालेरी थाना पुलिस ने तत्काल पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई. नाकाबंदी के दौरान कोतवाली चूरू थाना पुलिस ने आरोपी को चूरू शहर में प्रवेश करने से पहले ही वाहन समेत पकड़ लिया. उस समय नाबालिग भी आरोपी के साथ थी. सूचना मिलने के बाद पीड़िता के परिजन भी मौके पर पहुंचे.


12 घंटे में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से भालेरी थाने में नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दी गई. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर 12 सितंबर को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. जिला पुलिस अधीक्षक चूरू निश्चय प्रसाद एम आईपीएस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्ल्यू चूरू डॉ. कृष्णा सामरिया के निर्देशन में किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई भी शुरू की.

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मेडिकल जांच और मोबाइल फोरेंसिक से जुटाए साक्ष्य
पुलिस के अनुसार नाबालिग का मेडिकल मुआयना करवाया गया और आवश्यक चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया गया. इसके अलावा पीड़िता और गवाहों से पूछताछ कर अनुसंधान किया गया. मामले में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट चूरू की मदद से भी आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए.


घटनास्थल पर पहुंचते ही भागने लगा आरोपी
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 13 सितंबर को उसकी सूचना के आधार पर उस स्थान की तस्दीक शुरू की, जहां नाबालिग को ले जाकर कथित दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई थी. पुलिस के अनुसार इसी दौरान आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया. भागते समय आरोपी वहां पड़े पत्थरों के बीच गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई. इसके बाद उसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल तारानगर भेजा गया. पुलिस के मुताबिक मामले में अनुसंधान अभी जारी है. पुलिस प्रकरण से जुड़े अन्य तथ्यों और साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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