/नाबालिग को Kidnap कर चूरू ले जा रहा था, एक फोन कॉल और पूरे जिले में नाकाबंदी, 12 घंटे में दबोचा गया दरिंदा!

Churu Crime News: चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के करीब 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति कार में नाबालिग को लेकर चूरू की तरफ जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए भालेरी थाना पुलिस ने तत्काल पूरे जिले में नाकाबंदी करवाई. नाकाबंदी के दौरान कोतवाली चूरू थाना पुलिस ने आरोपी को चूरू शहर में प्रवेश करने से पहले ही वाहन समेत पकड़ लिया. उस समय नाबालिग भी आरोपी के साथ थी. सूचना मिलने के बाद पीड़िता के परिजन भी मौके पर पहुंचे.



12 घंटे में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से भालेरी थाने में नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दी गई. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर 12 सितंबर को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई. जिला पुलिस अधीक्षक चूरू निश्चय प्रसाद एम आईपीएस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीएडब्ल्यू चूरू डॉ. कृष्णा सामरिया के निर्देशन में किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई भी शुरू की.

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मेडिकल जांच और मोबाइल फोरेंसिक से जुटाए साक्ष्य

पुलिस के अनुसार नाबालिग का मेडिकल मुआयना करवाया गया और आवश्यक चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया गया. इसके अलावा पीड़िता और गवाहों से पूछताछ कर अनुसंधान किया गया. मामले में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट चूरू की मदद से भी आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए.