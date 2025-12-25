निजी स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट, वीडियो वायरल

Rajasthan Crime: चूरू में सादुलपुर शहर में स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र के साथ स्कूल स्टाफ द्वारा गंभीर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. मारपीट का वीडियो वायरल होने तथा नाबालिक छात्र को खून की उल्टियां होने के बाद घटना की जानकारी परिजनों को मिली.
Trending Photos
Rajasthan Crime: राजस्थान के चूरू में सादुलपुर शहर में स्थित एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र के साथ स्कूल स्टाफ द्वारा गंभीर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. मारपीट का वीडियो वायरल होने तथा नाबालिक छात्र को खून की उल्टियां होने के बाद घटना की जानकारी परिजनों को मिली है. पीड़ित छात्र के पिता ने थानाधिकारी को लिखित रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
सिद्धमुख रोड पर रहने वाले दीपचंद पुत्र देवत राम ने रिपोर्ट में बताया कि उनका 15 वर्षीय पुत्र योगेश कुमार, निजी स्कूल राजगढ़ में कक्षा 11वीं का छात्र है. 24 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 3 बजे स्कूल के खेल मैदान में विद्यालय स्टाफ आर.पी. शर्मा, नरेन्द्र, सतीश, दिनेश, पवन सहित अन्य कर्मचारियों ने विद्यार्थियों की मौजूदगी में एकराय होकर उसके पुत्र के साथ मारपीट की.
पीड़ित पिता के अनुसार, आरोपियों ने उनके बेटे को थप्पड़ों, मुक्कों व लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा तथा उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं. मारपीट के बाद छात्र की हालत बिगड़ गई और रातभर खून की उल्टियां भी हुईं. घटना की जानकारी मिलने पर पिता अपने पुत्र को स्कूल से घर लेकर आए और पूछताछ करने पर छात्र ने बताया कि स्कूल स्टाफ द्वारा उसे कई दिनों से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.
पीड़ित पक्ष का यह भी दावा है कि इस मारपीट का वीडियो भी बनाया गया है. रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित पिता को धमकी दी और कहा कि अगर इस घटना की शिकायत की या बच्चे को दोबारा स्कूल भेजा तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मरवा देंगे. इस धमकी के बाद नाबालिग छात्र भयभीत और गहरे सदमे में बताया जा रहा है. पीड़ित पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!