11 हजार वोल्ट का करंट लगा फिर भी बच गई जान! चूरू में पुलिसकर्मी और डॉक्टर ऐसे बने ‘भगवान’

Churu News:  राजस्थान के चूरू जिले में बीते गुरुवार को 'जाके राखो साईया मार सकें न कोई'.. कहावत चरितार्थ होती दिखी है, जहां 11 हज़ार लाइन का करंट लगने के बाद भी दो लोग काल के ग्रास से सुरक्षित बाहर निकल आए. यहां हादसे के तुरंत बाद मौके पर दौड़कर आए एक पुलिसकर्मी नें सीपीआर देकर 45 वर्षीय शख्स की जान बचाई. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 07, 2025, 06:52 AM IST | Updated: Nov 07, 2025, 06:52 AM IST

11 हजार वोल्ट का करंट लगा फिर भी बच गई जान! चूरू में पुलिसकर्मी और डॉक्टर ऐसे बने ‘भगवान’

Churu News: 'जाके राखो साईया मार सकें न कोई'.. चूरू में यह कहावत चरितार्थ होती दिखी है, जहां 11 हज़ार लाइन का करंट लगने के बाद भी दो लोग काल के ग्रास से सुरक्षित बाहर निकल आए. यहां हादसे के तुरंत बाद मौके पर दौड़कर आए एक पुलिसकर्मी नें सीपीआर देकर 45 वर्षीय शख्स की जान बचाई.

दरअसल शहर के नया बॉस निवासी किशोर न्याय बोर्ड सदस्य ताराचंद सैनी को मजदूर की सहायता करते समय हाई वाॅल्ट 11 हजार लाइन का करंट लग गया, जिससे 45 वर्षीय ताराचंद की हालत अत्यंत गंभीर हो गयी. उन्हें निजी वाहन से वहां मौजूद लोगों ने राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचाया और डाॅक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने इलाज देते हुए गंभीर मरीज की जान बचाकर नया जीवनदान दिया.

सैनी की स्थिति में काफी सुधार

डॉक्टर्स ने 45 वर्षीय ताराचंद सैनी को तुरन्त गंभीर हालत में मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया, जहां उन्हें वेंटीलेटर पर लिया गया. फिलहाल सैनी की स्थिति में काफी सुधार है और गुरूवार दोपहर बाद उन्हें वेंटीलेटर से हटा लिया गया.

कैसे हुआ हादसा

भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र सैनी ने बताया कि उसके भाई ताराचंद सैनी मौहल्ले में बालाजी मंदिर के कार्यक्रम में टेंट का काम करने वाले किसी मजदूर की मदद कर रहे थे. इसी दौरान ताराचंद को हाई वाॅल्ट 11 हजार लाइन का करंट का झटका लगा. इनके साथ मजदूर भी झुलस गया. दोनों को निजी वाहन से इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टरो नें उपचार शुरू किया.

सीधी थी ईसीजी लाइन

हालत इतनी गंभीर थी कि ईसीजी स्टेट लाइन थी. ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर भी शून्य था मगर डाॅक्टर और अस्पताल के नर्सिंग स्टॉफ नें सीपीआर दिया. वहीं दो बार डीसी शाॅक दिया गया. इसके बाद रोगी को तुरन्त मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया. जहां उसे वेंटीलेटर पर लिया गया. गुरूवार क़ो रोगी की हालत में काफी सुधार आया. दोपहर तक उसे वेंटीलेटर से हटा दिया गया. फिलहाल वह नाॅर्मल ऑक्सीजन पर हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

