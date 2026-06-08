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सांसद राहुल कस्वां ने ली सिवरेज अधिकारियों की मीटिंग, बोले- सरकार सुजानगढ़ के साथ कर रही भेदभाव

Churu News: सांसद राहुल कस्वां चूरू जिले के सुजानगढ़ में नगरपरिषद पहुंचकर सिवरेज, ड्रेनेज के अधिकारियों की मीटिंग ली. सांसद राहुल कस्वां के सवालों पर अधिकारी कई बार बंगले जाते नजर आए.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jun 08, 2026, 09:27 PM|Updated: Jun 08, 2026, 09:27 PM
सांसद राहुल कस्वां ने ली सिवरेज अधिकारियों की मीटिंग, बोले- सरकार सुजानगढ़ के साथ कर रही भेदभाव
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में नगरपरिषद पहुंचकर सांसद राहुल कस्वां सिवरेज, ड्रेनेज के अधिकारियों की मीटिंग ली. इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि इस बार की बारिश सीजन में अगर सुजानगढ़ में पानी भरा, तो बात खराब हो जाएगी.

सांसद राहुल कस्वां के सवालों पर अधिकारी कई बार बंगले जाते नजर आए. मशीन ऑपरेटिंग की लॉगबुक सांसद को मुहैया करवाने में नगर परिषद के अधिकारियों को 2 घंटे का समय लग गया. इस दौरान अनेक लोगों ने अपने परिवाद सांसद को दिए.

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मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि डेढ़ साल से सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त का पद खाली पड़ा है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है. इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, उप सभापति अमित मारोठिया, विजय बटेसर, हितेश जाखड़ सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे. नगर परिषद में मीटिंग के बाद सांसद राहुल कस्वां ने शहर के जल भराव वाले क्षेत्र का दौरा भी किया.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजधानी जयपुर के चौमूं थाना पुलिस ने देर शाम को थाना परिसर के बाहर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की. अभियान के दौरान पुलिस ने मॉडिफाइड वाहनों, ब्लैक फिल्म लगी कारों तथा बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की गहन जांच की.

जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब आधा दर्जन वाहन चालकों के चालान काटे गए. अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान एसीपी अंजू यादव, थानाधिकारी हरबेन्द्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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