/सांसद राहुल कस्वां ने ली सिवरेज अधिकारियों की मीटिंग, बोले- सरकार सुजानगढ़ के साथ कर रही भेदभाव

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Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में नगरपरिषद पहुंचकर सांसद राहुल कस्वां सिवरेज, ड्रेनेज के अधिकारियों की मीटिंग ली. इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि इस बार की बारिश सीजन में अगर सुजानगढ़ में पानी भरा, तो बात खराब हो जाएगी.
सांसद राहुल कस्वां के सवालों पर अधिकारी कई बार बंगले जाते नजर आए. मशीन ऑपरेटिंग की लॉगबुक सांसद को मुहैया करवाने में नगर परिषद के अधिकारियों को 2 घंटे का समय लग गया. इस दौरान अनेक लोगों ने अपने परिवाद सांसद को दिए.
मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि डेढ़ साल से सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त का पद खाली पड़ा है, जो सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है. इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल, उप सभापति अमित मारोठिया, विजय बटेसर, हितेश जाखड़ सहित अनेक कांग्रेस नेता मौजूद रहे. नगर परिषद में मीटिंग के बाद सांसद राहुल कस्वां ने शहर के जल भराव वाले क्षेत्र का दौरा भी किया.
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राजधानी जयपुर के चौमूं थाना पुलिस ने देर शाम को थाना परिसर के बाहर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की. अभियान के दौरान पुलिस ने मॉडिफाइड वाहनों, ब्लैक फिल्म लगी कारों तथा बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की गहन जांच की.
जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब आधा दर्जन वाहन चालकों के चालान काटे गए. अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान एसीपी अंजू यादव, थानाधिकारी हरबेन्द्र सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा.
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