Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगरपालिका कर्मियों पर हमला, ईंट लगने से महिला घायल

Churu News: चूरू जिले में सादुलपुर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वार्ड नंबर 08 में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByNavratan prajapat
Published:Mar 14, 2026, 05:29 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 05:29 PM IST

Trending Photos

Photos: पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया का वीडियो वायरल, दिवंगत सुषमा स्वराज को बताया 'पेट्रोलियम मंत्री'
5 Photos
baran news

Photos: पूर्व कांग्रेस विधायक निर्मला सहरिया का वीडियो वायरल, दिवंगत सुषमा स्वराज को बताया 'पेट्रोलियम मंत्री'

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

गणगौर 2026: अटूट सौभाग्य और आस्था का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और पावन कथा
6 Photos
Gangaur 2026

गणगौर 2026: अटूट सौभाग्य और आस्था का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और पावन कथा

गणगौर पर लगाएं ये राजस्थानी मारवाड़ी मेहंदी डिजाइन, देंगे एकदम महारानी सा लुक
7 Photos
Gangaur 2026

गणगौर पर लगाएं ये राजस्थानी मारवाड़ी मेहंदी डिजाइन, देंगे एकदम महारानी सा लुक

चूरू में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगरपालिका कर्मियों पर हमला, ईंट लगने से महिला घायल

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वार्ड नंबर 08 में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि वार्ड 08 निवासी रमाकांत शर्मा ने अपनी भाभी सुनिता पत्नी रामावतार शर्मा के साथ राजगढ़ थाने पहुंचे और लिखित रिपोर्ट दी.

रिपोर्ट के अनुसार, सुनिता के सिर के ललाट पर खून से लथपथ चोट लगी हुई थी और अस्पताल की सफेद पट्टी बंधी हुई थी. वहीं रमाकांत ने भी अपने बाएं कंधे पर ईंट लगने से दर्द होने की शिकायत बताई. सिहाग ने बताया कि रमाकांत ने दर्ज मामले में बताया कि 13 मार्च 2026 को नगरपालिका के कर्मचारी कचरा उठाने और रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह कार्रवाई मोहल्ले की शिकायत और ईओ के आदेश पर की जा रही थी. इसी दौरान वार्ड 08 निवासी कृष्णा अग्रवाल उसका पुत्र राजेश अग्रवाल नगरपालिका कर्मचारियों से गाली-गलौच करने लगे और झगड़ा करने लगे. इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट और गाली-गलौच शुरू कर दी. आरोप है कि इस दौरान कृष्णा अग्रवाल हथौड़ा लेकर नगरपालिका के ट्रैक्टर पर चढ़ गई और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगी.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2015 में भी नगरपालिका और उपखण्ड अधिकारी द्वारा अतिक्रमण को लेकर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन आरोपियों द्वारा बार-बार अतिक्रमण कर लिया जाता है. दर्ज मामले में बताया कि घटना के दौरान कृष्णा अग्रवाल और राजेश अग्रवाल ने सुनिता पर ईंट फेंककर जान से मारने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान आरोपियों ने मोहल्ले के अन्य लोगों पर भी पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे कई लोगों को चोटें आईं. सूचना पर पुलिस ने घटना का मौका निरीक्षण किया तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news