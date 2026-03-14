चूरू में अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगरपालिका कर्मियों पर हमला, ईंट लगने से महिला घायल

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सादुलपुर नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान वार्ड नंबर 08 में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना अधिकारी राजेश सिहाग ने बताया कि वार्ड 08 निवासी रमाकांत शर्मा ने अपनी भाभी सुनिता पत्नी रामावतार शर्मा के साथ राजगढ़ थाने पहुंचे और लिखित रिपोर्ट दी.

रिपोर्ट के अनुसार, सुनिता के सिर के ललाट पर खून से लथपथ चोट लगी हुई थी और अस्पताल की सफेद पट्टी बंधी हुई थी. वहीं रमाकांत ने भी अपने बाएं कंधे पर ईंट लगने से दर्द होने की शिकायत बताई. सिहाग ने बताया कि रमाकांत ने दर्ज मामले में बताया कि 13 मार्च 2026 को नगरपालिका के कर्मचारी कचरा उठाने और रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे थे.

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यह कार्रवाई मोहल्ले की शिकायत और ईओ के आदेश पर की जा रही थी. इसी दौरान वार्ड 08 निवासी कृष्णा अग्रवाल उसका पुत्र राजेश अग्रवाल नगरपालिका कर्मचारियों से गाली-गलौच करने लगे और झगड़ा करने लगे. इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट और गाली-गलौच शुरू कर दी. आरोप है कि इस दौरान कृष्णा अग्रवाल हथौड़ा लेकर नगरपालिका के ट्रैक्टर पर चढ़ गई और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगी.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2015 में भी नगरपालिका और उपखण्ड अधिकारी द्वारा अतिक्रमण को लेकर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन आरोपियों द्वारा बार-बार अतिक्रमण कर लिया जाता है. दर्ज मामले में बताया कि घटना के दौरान कृष्णा अग्रवाल और राजेश अग्रवाल ने सुनिता पर ईंट फेंककर जान से मारने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान आरोपियों ने मोहल्ले के अन्य लोगों पर भी पत्थर और ईंटें फेंकी, जिससे कई लोगों को चोटें आईं. सूचना पर पुलिस ने घटना का मौका निरीक्षण किया तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

