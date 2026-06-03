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चूरू में भीषण गर्मी से राहत के लिए शुरू हुआ नेट Zero Cooling स्टेशन, पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल

Churu News: बढ़ती गर्मी के बीच आमजन को राहत प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में चूरू नगरपरिषद के समन्वय से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला मुख्यालय पर डॉ. अंबेडकर सर्किल के पास महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा स्थापित नेट जीरो कूलिंग स्टेशन का विधिवत उद्घाटन किया.

Edited byAman SinghReported byNavratan prajapat
Published: Jun 03, 2026, 11:24 PM|Updated: Jun 03, 2026, 11:24 PM
चूरू में भीषण गर्मी से राहत के लिए शुरू हुआ नेट Zero Cooling स्टेशन, पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल
Image Credit: Churu News

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में बढ़ती गर्मी के बीच आमजन को राहत प्रदान करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में चूरू नगरपरिषद के समन्वय से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला मुख्यालय पर डॉ. अंबेडकर सर्किल के पास महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा स्थापित नेट जीरो कूलिंग स्टेशन का विधिवत उद्घाटन किया. इस अवसर पर अतिथियों ने फीता काटकर नेट जीरो कूलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया तथा इसकी कार्यप्रणाली एवं विशेषताओं की जानकारी ली.

इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, पूर्व जिला उप प्रमुख महेन्द्र न्यौल, सीईओ श्वेता कोचर, चंद्राराम गुरी, बसंत शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चूरू जैसे अधिक तापमान वाले क्षेत्र में इस प्रकार की पहल न केवल आमजन को राहत प्रदान करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनेगी.

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राठौड़ ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान की चुनौतियों के बीच नवाचार आधारित सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ गई है. नेट जीरो कूलिंग स्टेशन जैसी परियोजनाएं आमजन को राहत पहुंचाने के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करती है.

चूरू विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि जनसुविधाओं के विकास के साथ-साथ पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यह स्टेशन यात्रियों, राहगीरों एवं आम नागरिकों को गर्मी से राहत प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगा. जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि नेट जीरो कूलिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल अवधारणा के आधार पर विकसित किया गया है.

इसका उद्देश्य न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ अधिकतम शीतलन सुविधा उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. चूरू नगरपरिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने नेट जीरो कूलिंग स्टेशन की कार्यप्रणाली व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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