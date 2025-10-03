26/11 के आतंकियों को ढेर करने वाला NSG कमांडों बन गया नशा तस्कर, 200 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया 2008 का नायक

Churu Crime News: राजस्थान पुलिस ने चूरू जिले के रतनगढ़ में ‘ऑपरेशन गांजनेय’ के तहत 2008 के मुंबई हमले में वीरता दिखाने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया. उसके पास से 200 किलोग्राम गांजा, नकदी और तस्करी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए. यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.

ऑपरेशन गांजनेय: दो महीने के गुप्त अभियान की जीत

पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दो महीने के गुप्त अभियान ‘ऑपरेशन गांजनेय’ में बजरंग का ठिकाना पकड़ने के लिए एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने तकनीकी निगरानी का सहारा लिया. बजरंग अपने भरोसेमंद ओडिया रसोइए के साथ रहता था, जिसके रिश्तेदारों पर नजर रखी गई. बुधवार देर रात रतनगढ़ में छापेमारी में उसे गिरफ्तार किया गया. उसके पास से 200 किलो गांजा और तस्करी के दस्तावेज मिले. आईजी ने इसे नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक बताया.



मुंबई हमले का नायक बना तस्करी का सरगना

बजरंग सिंह (45), जो सीकर जिले का रहने वाला है, ने 10वीं के बाद एनएसजी में भर्ती होकर देश सेवा की. 26/11 मुंबई हमले में होटल ताज पर आतंकियों से लोहा लेने वाला यह कमांडो 2021 में रिटायर हुआ. राजनीति में असफलता और आर्थिक तंगी ने उसे नशा तस्करी की ओर धकेला. वह तेलंगाना और ओडिशा से गांजा मंगवाकर सीकर, जयपुर और जोधपुर में सप्लाई करता था. अपनी एनएसजी ट्रेनिंग का इस्तेमाल तस्करी छिपाने में करता था और युवाओं को नशे की लत में धकेलता था. उस पर 25,000 रुपये का इनाम था.

नशा तस्करी पर करारा प्रहार

बजरंग की गिरफ्तारी से तेलंगाना-ओडिशा से राजस्थान तक फैले तस्करी रैकेट को झटका लगा है. एटीएस ने पिछले साल 50 से ज्यादा तस्कर पकड़े, लेकिन बजरंग का गिरोह सबसे खतरनाक था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्रवाई की तारीफ की और नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प दोहराया. पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को मजबूत करने का वादा भी किया.

परिवार का दुख और सवाल

बजरंग के परिवार ने उसकी गिरफ्तारी पर दुख जताया. एक रिश्तेदार ने कहा कि हालात ने उसे गलत रास्ते पर ले गए. पूछताछ में बजरंग ने जुर्म कबूल लिया. पुलिस अब उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में है.