/छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम

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Churu NSUI Protest: राजस्थान के चूरू की राजकीय लोहिया महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने के विरोध में मुख्यमंत्री की अर्थी निकालकर पुतला दहन कर सत्याग्रह किया. प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग की.
छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी- पूर्व छात्रसंघ महासचिव
पूर्व छात्रसंघ महासचिव पुलकित चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी है. सरकार चुनाव नहीं करवाकर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि आम छात्र राजनीति में आगे आएं और इसी सोच के चलते छात्रसंघ चुनावों को रोका जा रहा है. सरकार को डर है कि चुने हुए छात्र प्रतिनिधि भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए पीछे हटने वाली नहीं है.
पुलकित चौधरी ने आगे कहा कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह और पुतला दहन के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया है. यदि सरकार पांच दिन के भीतर छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं करती है, तो एनएसयूआई कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अनिल भाकर ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजनीति की प्रथम पाठशाला हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इनका नियमित आयोजन होना चाहिए.
छात्रसंघ चुनाव छात्रों का अधिकार- छात्र नेता अमन चौधरी
पूर्व महासचिव अनीश खान ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का परिणाम यह है कि नेतृत्व का विकास रुक जाता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नए नेतृत्व को अवसर मिलना जरूरी है. छात्र नेता अमन चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का अधिकार है और इस अधिकार के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रहेगा.
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