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छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम

Churu NSUI Protest: चूरू स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के विरोध में मुख्यमंत्री की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया और सत्याग्रह किया. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 28, 2026, 07:54 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 07:54 PM IST
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम
Image Credit: Churu NSUI Protest

Churu NSUI Protest: राजस्थान के चूरू की राजकीय लोहिया महाविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने के विरोध में मुख्यमंत्री की अर्थी निकालकर पुतला दहन कर सत्याग्रह किया. प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग की.

छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी- पूर्व छात्रसंघ महासचिव

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पूर्व छात्रसंघ महासचिव पुलकित चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की नर्सरी है. सरकार चुनाव नहीं करवाकर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि आम छात्र राजनीति में आगे आएं और इसी सोच के चलते छात्रसंघ चुनावों को रोका जा रहा है. सरकार को डर है कि चुने हुए छात्र प्रतिनिधि भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए पीछे हटने वाली नहीं है.

पुलकित चौधरी ने आगे कहा कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह और पुतला दहन के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया है. यदि सरकार पांच दिन के भीतर छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं करती है, तो एनएसयूआई कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अनिल भाकर ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजनीति की प्रथम पाठशाला हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इनका नियमित आयोजन होना चाहिए.

छात्रसंघ चुनाव छात्रों का अधिकार- छात्र नेता अमन चौधरी

पूर्व महासचिव अनीश खान ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव नहीं होने का परिणाम यह है कि नेतृत्व का विकास रुक जाता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नए नेतृत्व को अवसर मिलना जरूरी है. छात्र नेता अमन चौधरी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का अधिकार है और इस अधिकार के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रहेगा.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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