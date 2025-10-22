Zee Rajasthan
चूरू में कैंपर और बाइक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत, एक की मौत, 2 घायल

Churu Accident News: राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 20 पर हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना तहेनदेसर टोल के पास हुई. मृतक की पहचान बोसरी, नागौर निवासी 20 वर्षीय बद्रीराम पुत्र सुरजाराम नायक के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 22, 2025, 12:51 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 12:51 PM IST

चूरू में कैंपर और बाइक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत, एक की मौत, 2 घायल

Churu News: जिले के सांडवा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 20 पर हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना तहेनदेसर टोल के पास हुई. मृतक की पहचान बोसरी, नागौर निवासी 20 वर्षीय बद्रीराम पुत्र सुरजाराम नायक के रूप में हुई है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घायलों में नोहड़िया, बीदासर निवासी 20 वर्षीय मनोज कुमार रामेश्वर लाल नायक और धनेरू, श्रीडूंगरगढ़ निवासी 18 वर्षीय बाबूलाल पुत्र जगदीशप्रसाद नायक शामिल हैं. सांडवा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा एक कैम्पर और बाइक के बीच आमने-सामने की भिड़ंत के कारण हुआ. हादसे के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कैम्पर सड़क से उतरकर रेत के टीले पर चढ़ गई.

सांडवा निवासी अशोक कुमार नाई ने अपने निजी वाहन से दोनों घायलों को तुरंत सांडवा अस्पताल पहुंचाया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि स्टेट हाईवे 20 पर सड़क के बीच में गड्ढे होने के कारण यह हादसा हुआ. दोनों वाहन गड्ढे से बचने के प्रयास में आपस में टकरा गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. सांडवा अस्पताल में घायलों को लाए जाने पर वहां केवल कंपाउंडर कैलाश पिलानिया ही मौजूद मिले. उन्होंने घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें बीकानेर रेफर किया. अस्पताल में तीन डॉक्टर पदस्थापित हैं, लेकिन घटना के समय कोई भी उपस्थित नहीं था. पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जिसका पोस्टमार्टम डॉक्टरों के आने के बाद किया जाएगा.

समाजसेवी जुगल प्रजापत ने बताया की आज मेरी तबियत ठीक नहीं थी मेने सरकारी अस्पताल मे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाने के किये आया तो डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला और कल स्टेट हाइवे पर सड़क दुर्घटना मे एक युवक की मौत हो गई और दो घायल थे. उनका प्राथमिक उपचार एक कंपाउंन्डर ने किया और उनको बीकानेर भेजा ऐसी स्थिति समुदायक स्वास्थ्य केंद्र की होने गांव के लोगों के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए चिंता का विषय है और उन्होंने कहा कि मैंने सीएमएचओ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर की व्यवस्था करता हूं.

