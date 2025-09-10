Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू में ग्वार की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप, बढ़ी किसानों की मुश्किलें

Churu News: राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर के नैणासर सहित कई गांवों में इन दिनों ग्वार में झुलसा रोग का प्रकोप होने से ग्वार की फसल नष्ट हो रही है, जिसके कारण किसान चिंतित है. बारिश के कारण मौसम में ज्यादा नमी बढ़ने से ग्वार फसल को बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published: Sep 10, 2025, 12:09 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 12:09 PM IST

Trending Photos

भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?
7 Photos
mughal

भारत के इस साम्राज्य ने 17 बार मुगलों को किया था पस्त, क्या आप जानते हैं इसका नाम?

राजस्थान के 2 जिलों में आफत की बारिश का अलर्ट जारी, जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 2 जिलों में आफत की बारिश का अलर्ट जारी, जानें मौसम का ताजा अपडेट

क्या आप जानते हैं राजस्थान में क्यों बनाते हैं 'मिट्टी की हाट'?
9 Photos
diwali 2025

क्या आप जानते हैं राजस्थान में क्यों बनाते हैं 'मिट्टी की हाट'?

श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आया 28 करोड़ नकद, सोना-चांदी का चढ़ावा तो ऐसे बरसा जैसे बारिश
6 Photos
Chittorgarh News

श्री सांवलिया सेठ मंदिर में आया 28 करोड़ नकद, सोना-चांदी का चढ़ावा तो ऐसे बरसा जैसे बारिश

चूरू में ग्वार की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप, बढ़ी किसानों की मुश्किलें

Churu News: सरदारशहर के नैणासर सहित कई गांवों में इन दिनों ग्वार में झुलसा रोग का प्रकोप होने से ग्वार की फसल नष्ट हो रही है, जिसके कारण किसान चिंतित है. बारिश के कारण मौसम में ज्यादा नमी बढ़ने से ग्वार फसल को बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है. फसल पर हरा तेला और सफेद मक्खी का आक्रमण भी शुरू हो गया है. इसकी वजह से क्षेत्र में किसानों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं.

ग्वार की फसल में फफूंद और झुलसा रोग का प्रकोप से क्षेत्र में ग्वार की पैदावार काफी प्रभावित होगी, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नैणासर गांव के किसान श्योकरण डूडी ने बताया कि बारिश के बाद ये रोग धीरे धीरे बढ़ रहा है. कई बार कीटनाशक का छिड़काव किया गया. फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है. धीरे धीरे फसल नष्ट होती जा रही है. सरकार को इसका सर्वे करवाकर उचित मुआवजा देना चाहिए वरना क्षेत्र के किसान बर्बाद हो जाएंगे.


किसान परमेश्वर लाल ने बताया कि रोग की आंशका होते ही कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों से संपर्क कर दवाई का छिड़काव किया गया. लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है. दिन प्रतिदिन फसल नष्ट होती जा रही है. कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक मुकेश शर्मा ने बताया कि बैस्टीरियल लीफ ब्लाईट (जीवाणु अंगमारी) बीमारी के शुरूआत में पत्तों पर पानी जैसे धब्बे प्रतीत होते है. बाद में पत्ते किनारियों से झुलस कर काले होने शुरू हो जाते है और उस पर रूई जैसा फफूंद लग जाता है. आगे चलकर फंगस का रूप धारण कर लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शर्मा ने बताया कि ग्वार में झुलसा रोग जिसे देसी भाषा में तुरडिया भी कहते हैं. यह रोग जीवणु और फंफूद से होता है, जिसके कारण पत्तियां झुलस जाती हैं. साथ रस चूसने वाले कीट जैसे तेलिया, सफेद मखी का भी आक्रमण होता है. इन बीमारियों और कीटों की रोकथाम के लिए 10 लीटर पानी में दो ग्राम स्ट्रैप्टोसाईक्लिन व 25 ग्राम कॉपर आक्सीक्लोराईड व साथ मे 5 ग्राम थायोमिथोक्साम को पानी में घोल कर सुबह या शाम को छिड़काव करें.

क्या कहना है किसानों का
वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के बताएं अनुसार दवाइयां का उपयोग किया लेकिन फसलों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है और लगातार फसल नष्ट हो रही है. वन्ही किसानों का कहना है कि सरकार तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेज कर फसलों का जायजा ले और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news