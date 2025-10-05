पैसे देने सरदारशहर गया था पंडित, रहस्यमय तरीके से हुआ लापता!

Churu News: चूरू जिले में सरदारशहर के देराजसर गांव का 30 वर्षीय बनवारीलाल ब्राह्मण जो अपने गांव और अपने आसपास के गांव में पंडित का काम करता था कल शनिवार दोपहर अचानक बनवारीलाल का फोन बंद हो गया.
Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सरदारशहर के देराजसर गांव का 30 वर्षीय बनवारीलाल ब्राह्मण जो अपने गांव और अपने आसपास के गांव में पंडित का काम करता था कल शनिवार दोपहर अचानक बनवारीलाल का फोन बंद हो गया और लापता हो गया. परिजनों की ओर से सरदारशहर पुलिस थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है.
वहीं आज पूरे मामले को लेकर देराजसर पंचायत और आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण सरदारशहर पुलिस थाने पहुंचे और बनवारीलाल ब्राह्मण को तलाश करने की मांग की. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और कॉल डिटेल के आधार पर जल्द बनवारीलाल ब्राह्मण का पता लगाने का आश्वासन दिया है.
वहीं देराजसर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि गिरधारीलाल स्वामी ने बताया कि बनवारीलाल ब्राह्मण के परिजनों के अनुसार बनवारीलाल कल अपने घर से अपने किसी रिश्तेदार को पैसे देने के लिए सरदारशहर आया था.
बनवारीलाल ने अपने रिश्तेदार को फोन कर कहा कि आप कहां हैं, तब रिश्तेदार ने कहा कि मैं कच्चा बस स्टैंड पर हूं, तब बनवारीलाल ने कहा कि मैं रोडवेज बस स्टैंड पर हूं 5 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जब बनवारीलाल अपने रिश्तेदार के पास नहीं पहुंचा, तो रिश्तेदार ने बनवारीलाल के भाई को फोन कर मामले की जानकारी दी कि बनवारीलाल मेरे पास नहीं पहुंचा है और उसका फोन बंद आ रहा है.
परिजन तुरंत बनवारीलाल की तलाश में जुट गए, लेकिन करीब 24 घंटे बाद भी ना बनवारीलाल का फोन मिल रहा है और ना ही बनवारीलाल का कोई पता चला है. वहीं पुलिस की कॉल डिटेल के अनुसार बनवारीलाल के फोन के अंतिम लोकेशन तारानगर और राजगढ़ तहसील के बीच गांव मौलाना की आई है. वर्तमान में बनवारीलाल का फोन बंद आ रहा है.
पुलिस सीसीटीवी कैमरा और कॉल डिटेल के आधार पर बनवारीलाल का पता लगाने में जुटी हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि बनवारीलाल बहुत सीधा-साधा व्यक्ति था और आसपास के गांव में पंडित का काम करता था. बनवारीलाल के अचानक लापता होने से बनवारी लाल के परिजन और ग्रामीण चिंतित है. वहीं पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए बनवारीलाल की तलाश में जुटी हुई है.
