Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Churu
  • /रतनगढ़ फायरिंग केस अपडेट: आमने-सामने पंजाब के शूटर और चूरू पुलिस! पार्षद राजेंद्र बाबेरवाल के घर बरसाई थीं गोलियां

रतनगढ़ फायरिंग केस अपडेट: आमने-सामने पंजाब के शूटर और चूरू पुलिस! पार्षद राजेंद्र बाबेरवाल के घर बरसाई थीं गोलियां

Churu Crime News: चूरू के रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राजेंद्र बाबेरवाल के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़! नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां. जवाबी फायरिंग में पंजाब निवासी दो बदमाश घायल, पुलिस ने दबोचा. इलाके में भारी तनाव और पुलिस जाब्ता तैनात है.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: May 14, 2026, 11:51 AM|Updated: May 14, 2026, 11:51 AM
रतनगढ़ फायरिंग केस अपडेट: आमने-सामने पंजाब के शूटर और चूरू पुलिस! पार्षद राजेंद्र बाबेरवाल के घर बरसाई थीं गोलियां
Image Credit: Churu Crime News

Churu Crime News: चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में पार्षद और कांग्रेस नेता के घर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. चूरू पुलिस की कार्रवाई के दौरान दो बदमाश घायल हो गए. यह मुठभेड़ चूरू-तारानगर रोड स्थित एक गौशाला के पास हुई, जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को रोकने की कोशिश की थी.

जानकारी के अनुसार फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर उनका पीछा किया. बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में पुलिस वाहन को टक्कर मार दी और पुलिस टीम पर फायरिंग भी की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश का पैर फ्रैक्चर हुआ है. दोनों आरोपियों के पंजाब निवासी होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है. मामले में अन्य आरोपियों और घटना से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पूरा मामला शुक्रवार सुबह रतनगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 21 से जुड़ा है, जहां बदमाशों ने पार्षद और कांग्रेस नेता राजेंद्र बाबेरवाल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी. सुबह करीब 5:30 बजे बाइक पर सवार दो युवक उनके घर पहुंचे और मुख्य दरवाजे को निशाना बनाते हुए एक दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.

हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान के मुख्य गेट पर गोलियों के कई निशान मिले हैं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बदमाशों ने वारदात से पहले वीडियो कॉलिंग के जरिए लोकेशन और अन्य जानकारी जुटाई थी. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश, धमकी या अन्य कोई कारण तो नहीं है.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी इंसार अली और सीआई गौरव खिड़िया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

इस घटना के बाद रतनगढ़ क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है. सुबह-सुबह हुई इस फायरिंग की वारदात ने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पहुंचें जोधपुर, बीकानेर दौरे में ई-वाहनों का उपयोग करेंगे अर्जुनराम मेघवाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

Tags:
Churu news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news