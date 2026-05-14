/रतनगढ़ फायरिंग केस अपडेट: आमने-सामने पंजाब के शूटर और चूरू पुलिस! पार्षद राजेंद्र बाबेरवाल के घर बरसाई थीं गोलियां

Churu Crime News: चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में पार्षद और कांग्रेस नेता के घर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. चूरू पुलिस की कार्रवाई के दौरान दो बदमाश घायल हो गए. यह मुठभेड़ चूरू-तारानगर रोड स्थित एक गौशाला के पास हुई, जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को रोकने की कोशिश की थी.

जानकारी के अनुसार फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर उनका पीछा किया. बदमाशों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में पुलिस वाहन को टक्कर मार दी और पुलिस टीम पर फायरिंग भी की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए.

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बताया जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश का पैर फ्रैक्चर हुआ है. दोनों आरोपियों के पंजाब निवासी होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है. मामले में अन्य आरोपियों और घटना से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पूरा मामला शुक्रवार सुबह रतनगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 21 से जुड़ा है, जहां बदमाशों ने पार्षद और कांग्रेस नेता राजेंद्र बाबेरवाल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी. सुबह करीब 5:30 बजे बाइक पर सवार दो युवक उनके घर पहुंचे और मुख्य दरवाजे को निशाना बनाते हुए एक दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.

हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मकान के मुख्य गेट पर गोलियों के कई निशान मिले हैं. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि बदमाशों ने वारदात से पहले वीडियो कॉलिंग के जरिए लोकेशन और अन्य जानकारी जुटाई थी. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश, धमकी या अन्य कोई कारण तो नहीं है.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी इंसार अली और सीआई गौरव खिड़िया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

इस घटना के बाद रतनगढ़ क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है. सुबह-सुबह हुई इस फायरिंग की वारदात ने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.