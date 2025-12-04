चूरू में गलत साइड खड़ी थी नेताजी की गाड़ी, चालान कटा -हुआ हंगामा, वीडियो वायरल

Churu News : चूरू के बीदासर में पुराने बस स्टैंड पर गलत साइड में खड़ी एक गाड़ी का चालान काटने पर पुलिस के साथ गहमागहमी हो गई.

गाड़ी कांग्रेस के किसी नेता के बेटे की बताई जा रही है. मुख्य सड़क मार्ग पर गलत तरीके से खड़ी गाड़ी का चालान काटने पर वाहन मालिक आग बबूला हो गया.

इसी दौरान नव नियुक्त कांग्रेस चूरू जिला अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी मौके पर पहुंच गए.

जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता की गाड़ी के चालान को लेकर विधायक और हेड कांस्टेबल में तीखी नोकझोंक हो गई, जब वहां मौजूद मीडियाकर्मी जब तक़रार का वीडियो बनाने लगे, तो विधायक के पीएसओ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और वीडियो बंद करने को कहा.

इसके बाद विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से चले गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिस जवान ने वाहनों से जाम लगने की सूचना दी.

इस दौरान हेड कांस्टेबल महेश कुमार मौके पर पहुंचे गलत तरीके से खड़ी गाड़ी से सड़क पर भारी जाम लग गया था, जिसका नियमानुसार चालान किया गया.

आपको बता दें कि राजस्थान में गलत पार्किंग पर पुलिस की तरफ से पहली बार 500 रूपए तक का जुर्माना लग सकता है, ये ही गलती अगर दूसरी बार होती है तो जुर्माना भी डबल हो जाता है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई अलग-अलग शहरों में जुर्माने की राशि को भी प्रभावित करती है. गलत पार्किंग पर पुलिस आपकी गाड़ी को टो भी कर सकती है, ऐसे हालात में गाड़ी वापस लेने के लिए अलग से टोइंग शुल्क भी देना पड़ता है.

