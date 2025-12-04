Zee Rajasthan
चूरू में गलत साइड खड़ी थी नेताजी की गाड़ी, चालान कटा -हुआ हंगामा, वीडियो वायरल

Churu News : गलत जगह गाड़ी खड़ी करने पर जुर्माने के प्रावधान है , लेकिन अगर गाड़ी नेता जी की हो तो, ऐसा ही कुछ हुआ चूरू में पूरा माजरा बताते हैं आपको…

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Dec 04, 2025, 02:31 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 02:31 PM IST

चूरू में गलत साइड खड़ी थी नेताजी की गाड़ी, चालान कटा -हुआ हंगामा, वीडियो वायरल

Churu News : चूरू के बीदासर में पुराने बस स्टैंड पर गलत साइड में खड़ी एक गाड़ी का चालान काटने पर पुलिस के साथ गहमागहमी हो गई.

गाड़ी कांग्रेस के किसी नेता के बेटे की बताई जा रही है. मुख्य सड़क मार्ग पर गलत तरीके से खड़ी गाड़ी का चालान काटने पर वाहन मालिक आग बबूला हो गया.

इसी दौरान नव नियुक्त कांग्रेस चूरू जिला अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी मौके पर पहुंच गए.

जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता की गाड़ी के चालान को लेकर विधायक और हेड कांस्टेबल में तीखी नोकझोंक हो गई, जब वहां मौजूद मीडियाकर्मी जब तक़रार का वीडियो बनाने लगे, तो विधायक के पीएसओ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और वीडियो बंद करने को कहा.

इसके बाद विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से चले गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात पुलिस जवान ने वाहनों से जाम लगने की सूचना दी.

इस दौरान हेड कांस्टेबल महेश कुमार मौके पर पहुंचे गलत तरीके से खड़ी गाड़ी से सड़क पर भारी जाम लग गया था, जिसका नियमानुसार चालान किया गया.

आपको बता दें कि राजस्थान में गलत पार्किंग पर पुलिस की तरफ से पहली बार 500 रूपए तक का जुर्माना लग सकता है, ये ही गलती अगर दूसरी बार होती है तो जुर्माना भी डबल हो जाता है. हालांकि ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई अलग-अलग शहरों में जुर्माने की राशि को भी प्रभावित करती है. गलत पार्किंग पर पुलिस आपकी गाड़ी को टो भी कर सकती है, ऐसे हालात में गाड़ी वापस लेने के लिए अलग से टोइंग शुल्क भी देना पड़ता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

