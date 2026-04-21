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बुर्का पहनकर पुलिस ने किडनैपर्स को दिया चकमा, मात्र 48 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा

Churu Police Burqa Operation: चूरू जिले के रतननगर में 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती वाले अपहरण कांड का पुलिस ने मात्र 48 घंटे में खुलासा कर दिया. पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए बुर्का पहनकर चकमा दिया और हरियाणा से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अपहृत 55 वर्षीय रुक्मानंद को सकुशल बरामद कर लिया गया.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 21, 2026, 11:21 AM|Updated: Apr 21, 2026, 11:21 AM
बुर्का पहनकर पुलिस ने किडनैपर्स को दिया चकमा, मात्र 48 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा
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Churu News: राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई का शानदार उदाहरण पेश किया है. चूरू जिले के रतननगर थाना क्षेत्र में हुए 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती वाले अपहरण कांड का पुलिस ने महज 48 घंटे में खुलासा कर दिया. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बुर्का पहनकर चकमा देने वाली रणनीति अपनाई.


अपहरण की घटना
मामला रतननगर का है. 55 वर्षीय रुक्मानंद, जो सब्जी की दुकान से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया. अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 1.5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पूरे घटनाक्रम से परिवार में दहशत का माहौल बन गया.पुलिस की त्वरित कार्रवाई


मामले की गंभीरता को देखते हुए चूरू के पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद के निर्देशन में तुरंत एक विशेष टीम गठित की गई. टीम में डीएसटी, कोतवाली, रतननगर थाना और साइबर सेल की टीमें शामिल थीं. पुलिस ने लगातार 48 घंटे तक बिना रुके काम किया. टीम ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की लोकेशन हरियाणा में ट्रेस कर ली.


बुर्का पहनकर दिया चकमा
आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बेहद साहसिक और सूझबूझ भरी रणनीति अपनाई. टीम के कुछ जवान बुर्का पहनकर आरोपी के ठिकाने पर पहुंचे. इससे आरोपियों को किसी तरह का शक नहीं हुआ. पुलिस ने हरियाणा में घेराबंदी कर दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.


अपहृत सुरक्षित बरामद
पुलिस ने अपहृत रुक्मानंद को सकुशल बरामद कर उनके परिवार को बड़ी राहत दी. गिरफ्तार आरोपियों में रामगढ़ निवासी मनोज व्यास और इंदौर निवासी आशीष पांचाल शामिल हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में तेजी से काम कर रही है.


प्रशंसा का केंद्र बनी पुलिस टीम
इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की मुस्तैदी, रणनीति और त्वरित कार्रवाई की जिलेभर में सराहना हो रही है. लोगों का कहना है कि पुलिस ने जोखिम भरे माहौल में भी अपनी सूझबूझ से अपराधियों को पकड़कर एक नजीर पेश की है. पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद ने कहा कि अपहरण जैसे गंभीर अपराध में हमारी टीम ने 48 घंटे के अंदर सफलता हासिल की है. यह टीम वर्क और तकनीकी उपयोग का नतीजा है. हम हर अपराधी तक पहुंचने के लिए हर संभव रणनीति अपनाएंगे.

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