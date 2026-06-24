/चूरू में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिसकर्मियों को बेहरमी से पीटने का आरोप

Churu Illegal Mining: चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार देर रात की है, जब रतनगढ़ थाने में पदस्थापित एएसआई रामनिवास मीणा अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव भूखरेडी के सार्वजनिक जोहड़ में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं. शिकायतकर्ता मनीष ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी.



पुलिस को देखकर भागे ट्रैक्टर चालक

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सूचना के आधार पर एएसआई रामनिवास मीणा, आरएसी जवान बनवारीलाल, होमगार्ड प्रदीप सिंह और चालक विजय सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने देखा कि वहां पांच ट्रैक्टर अवैध खनन कार्य में लगे हुए थे. पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर गांव की ओर भाग निकले. मौके पर एक लोडर खड़ा मिला, जिसके चालक ने अपना नाम नंदलाल जाट निवासी भूखरेडी बताया.



पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप

पुलिस के अनुसार, जब नंदलाल से खनन के संबंध में पूछताछ की जा रही थी, तभी राजकुमार जाट, कमलेश सिहाग, ताराचंद मेघवाल, हरुराम जाट, मनोज जाट, रामप्यारी और दो अन्य युवतियों सहित कई लोग वहां पहुंच गए. आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ दी गईं और चालक विजय सिंह की शर्ट भी फट गई. मारपीट में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आने की भी बात सामने आई है.



जातिसूचक गालियां और नकदी छीनने का आरोप

एएसआई रामनिवास मीणा ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया और उनकी जेब में रखे करीब तीन हजार रुपये भी निकाल लिए. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है.



पुलिस वाहन को टक्कर मारने का आरोप

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि नंदलाल और ताराचंद ने लोडर को स्टार्ट कर पुलिस वाहन को जानबूझकर टक्कर मारी. इससे सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पुलिस दल को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से की गई.



कई धाराओं में मामला दर्ज, जांच जारी

घटना के बाद पुलिस ने राजकार्य में बाधा, मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जातिसूचक गालियां देने और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच रतनगढ़ के सीआई गौरव खिड़िया को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने अवैध खनन और उससे जुड़े तत्वों के बढ़ते हौसलों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



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