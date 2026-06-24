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चूरू में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिसकर्मियों को बेहरमी से पीटने का आरोप

Illegal Mining: चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और जातिसूचक गालियां दीं. एएसआई रामनिवास मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jun 24, 2026, 10:52 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:52 AM
चूरू में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिसकर्मियों को बेहरमी से पीटने का आरोप
Image Credit: Churu Illegal Mining:

Churu Illegal Mining: चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार देर रात की है, जब रतनगढ़ थाने में पदस्थापित एएसआई रामनिवास मीणा अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे. इसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव भूखरेडी के सार्वजनिक जोहड़ में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं. शिकायतकर्ता मनीष ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी.


पुलिस को देखकर भागे ट्रैक्टर चालक

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सूचना के आधार पर एएसआई रामनिवास मीणा, आरएसी जवान बनवारीलाल, होमगार्ड प्रदीप सिंह और चालक विजय सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने देखा कि वहां पांच ट्रैक्टर अवैध खनन कार्य में लगे हुए थे. पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर गांव की ओर भाग निकले. मौके पर एक लोडर खड़ा मिला, जिसके चालक ने अपना नाम नंदलाल जाट निवासी भूखरेडी बताया.


पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का आरोप

पुलिस के अनुसार, जब नंदलाल से खनन के संबंध में पूछताछ की जा रही थी, तभी राजकुमार जाट, कमलेश सिहाग, ताराचंद मेघवाल, हरुराम जाट, मनोज जाट, रामप्यारी और दो अन्य युवतियों सहित कई लोग वहां पहुंच गए. आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ दी गईं और चालक विजय सिंह की शर्ट भी फट गई. मारपीट में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आने की भी बात सामने आई है.


जातिसूचक गालियां और नकदी छीनने का आरोप

एएसआई रामनिवास मीणा ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया और उनकी जेब में रखे करीब तीन हजार रुपये भी निकाल लिए. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है.


पुलिस वाहन को टक्कर मारने का आरोप

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि नंदलाल और ताराचंद ने लोडर को स्टार्ट कर पुलिस वाहन को जानबूझकर टक्कर मारी. इससे सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पुलिस दल को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से की गई.


कई धाराओं में मामला दर्ज, जांच जारी

घटना के बाद पुलिस ने राजकार्य में बाधा, मारपीट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जातिसूचक गालियां देने और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच रतनगढ़ के सीआई गौरव खिड़िया को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने अवैध खनन और उससे जुड़े तत्वों के बढ़ते हौसलों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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