/सरदारशहर बस हड़ताल का बड़ा असर! रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

Churu News: सरदारशहर कच्चा बस स्टैंड पर हाथ ठेला संचालकों को हटाने की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटरों की ओर से शुरू की गई अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है. हड़ताल के चलते आज भी निजी बसों का संचालन पूरी तरह बंद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित आसपास के कस्बों और जिलों से आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

निजी बसें बंद, रोडवेज बसों में बढ़ी भीड़

निजी बसें नहीं चलने के कारण अधिकांश यात्री राजस्थान रोडवेज की बसों पर निर्भर हैं, जिसके चलते रोडवेज बसों में सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक भीड़ देखने को मिल रही है. बुधवार सुबह से ही कच्चा बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई. कई यात्री निजी बसों की उम्मीद में पहुंचे, लेकिन हड़ताल जारी रहने की जानकारी मिलने पर उन्हें रोडवेज बसों से यात्रा करनी पड़ी. रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था किए जाने के कारण यात्रियों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन अधिकांश बसों में सीटें जल्दी भरने से कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है.

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प्रशासन की बैठक रही बेनतीजा

मंगलवार शाम को प्रशासन ने निजी बस ऑपरेटरों, हाथ ठेला संचालकों और कच्चा बस स्टैंड के व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया. हालांकि, लंबी वार्ता के बावजूद किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी और बैठक बेनतीजा समाप्त हो गई. इसके बाद निजी बस ऑपरेटरों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

हाथ ठेले हटाने की मांग पर अड़े बस ऑपरेटर

बस ऑपरेटरों और व्यापारियों की मांग है कि जब तक कच्चा बस स्टैंड के अंदर लगने वाले हाथ ठेलों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी. बस ऑपरेटर मंगलवार रात भी कच्चा बस स्टैंड स्थित विश्राम गृह में डटे रहे. यूनियन के सदस्यों ने वहीं भोजन बनाया और रातभर धरने पर बैठे रहे. उनका कहना है कि जब तक कच्चा बस स्टैंड से हाथ ठेला संचालकों को हटाने सहित उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा.

प्रशासन के अगले कदम पर टिकी नजर

अब दूसरे दिन सभी की नजर प्रशासन पर टिकी हुई है. आज प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है और दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी. यदि आज भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो हड़ताल आगे भी जारी रहने की संभावना है, जिसका सीधा असर आम यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है.